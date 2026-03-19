Jubilerande Vimmerbyföretaget om lyckade nischen: ”Delar livet i provhytten"

Stuneks firar 75 år sedan grundandet, och tre år sedan flytten till nya lokaler. Petra Pettersson och Anna Pettersson tillsammans med butiksmedarbetarna Lotta Schwartz och Annelie Gustavsson ser fram emot festligheter i butiken i veckan. Foto: Johanna Karlsson

Trots butiksdöd och allt fler tomma lokaler i centrala Vimmerby finns det en handfull lokala butiker som verkar stå pall för det mesta. Stuneks är en av dem. I dagarna firar butiken 75 år sedan start, och tre år sedan Petra och Anna Pettersson satsade stort på nya lokaler och ett utökat sortiment. Att butiken kan fira så många år är de trogna kundernas förtjänst, och den nära relation till dem som vuxit fram i provhytterna, menar Petra och Anna.

1951 slogs dörrarna upp till butiken ”Strumpor och Trikå” i Vimmerby. Bakom satsningen stod Anna-Lisa Stunek, och så småningom fick butiken byta namn till samma som sin grundare. 75 år har passerat, och Stuneks har bytt ägare ett par gånger, och lokal lika många.

År 2000 stegade Petra Pettersson in i underklädesbutiken där hon var en trogen kund. Hon frågade helt sonika den dåvarande ägaren, Maj Johansson, som var i pensionsåldern om hon inte ville sälja butiken. Svaret blev ja, och Petra har trivts med arbetet i underklädesbutiken sedan dess. För drygt tre år sedan kände Petra dock att en förändring behövde göras. Hon var trött på att arbeta ständigt, och den gamla lokalen kändes trång.

– Jag sa upp butiken och tänkte att jag skulle sluta, men då blev Anna intresserad, berättar Petra.

Anna, som är dotter till Petra, hade jobbat några år i butiken och kände då att hon var beredd att kliva fram och ta ett större ansvar. Duon bestämde sig för att växla upp och flyttade till större lokaler på andra sidan torget samtidigt som de utökade sitt sortiment med kläder och så småningom också skor. En lyckad satsning, skulle det visa sig.

– Jag tror att konceptet med BH i grunden är ett väldigt bra koncept. Jag tror vi har säkert hundra olika storlekar på BH i butiken, och man behöver prova innan man köper, förklarar Petra.

Att ha kunnig personal som kan hjälpa på plats är viktigt, och Petra och Anna berättar att de har många kunder som bor i större städer men har sommarstuga i Vimmerbytrakten. Många föredrar Vimmerbybutiken framför butiker i större städer.

– De passar på att handla när de är här, och ibland ringer de och beställer. Vi skickar varor till både Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, säger Anna.

"Vi har gått igenom skilsmässor och cancer tillsammans med kunderna"

En stabil nisch, kunskap och trogna kunder ser alltså ut att vara det vinnande konceptet. En bidragande orsak till att kunderna återvänder tror Anna också är den speciella relation som växer fram när de får hjälpa kunderna med något så intimt som underkläder.

– Man blir vänner. Under åren har vi gått igenom skilsmässor, cancer och allt möjligt tillsammans. Man får vara med på resan på ett speciellt sätt, jag märkte när jag började här att det blir så när man klär av sig i provrummet – helt plötsligt så delar man med sig av sitt liv. Det blir nästan som att bikta sig. När du står där i underkläderna så kommer allt ut, förklarar hon.

Idag driver mor och dotter butiken tillsammans. Petra står fortfarande som ägare, men Anna har blivit lite av ansiktet utåt. Stor hjälp har de också av medarbetarna Lotta Schwarz och Annelie Gustavsson.

– Vi har tagit olika roller i företaget. Jag håller mest till där ute, säger Petra och pekar mot lagret. Anna är ansiktet utåt, och Anneli och Lotta är marknadsförarna

För att fira de 75 åren är det under veckan lite extra festligt i butiken.

– Det blir både firande och tävlingar där vi tävlat ut lite saker. Och så lite extra pynt i butiken och erbjudanden på allt!