Dags för nästa stopp i dialogturnén – uppmanar till fortsatt engagemang

Det har blivit dags för Djursdala att ta emot kommunrepresentanter på dialogmöte. Bilden är ett kollage. Foto: Pressbilder från Djursdala

Kommunen fortsätter sin dialogturné på landsbygden och nästa stopp blir i Djursdala. Jacob Käll, engagerad i Djursdala Sportklubb, tror på god uppslutning och positiva samtal. Att bygdens invånare fortsätter att engagera sig för Djursdala, även när skolan inte är direkt nedäggningshotad tror han är viktigt för bygdens framtida utveckling. – Det gäller att vi alla engagerar oss, säger Käll.

Den 15:e april har turen kommit till Djursdalaborna att gå man ur huse för att träffa representanter från politiken i ett dialogmöte om bygden. Sett i backspegeln har Djursdalabygden en historia av stort folkligt engagemang, både när det gäller föreningsliv och bygdefrågor som skolans och förskolans överlevnad.

– Det gläder oss mycket att kommunen tar det här initiativet. I dagsläget känner vi oss väl ganska säkra på att skolan ska kunna vara kvar, men det gäller att vi alla engagerar oss för att det ska fortsätta så, säger Jacob Käll, ledamot i Djursdala Sportklubb.

Vilka frågor är viktiga för er i bygden inför mötet?

– Vi vill ju fortsätta att utveckla Djursdalabygden. Det är en ganska positiv bygd vågar jag påstå, men det behövs alltid göras saker. Vi skulle gärna se att ännu fler barnfamiljer flyttar hit. Vi har ganska många, och det byggs en hel del, men det gäller att vara på tårna tänker vi. Mycket handlar om att skapa en bra fritid för våra barn och unga så att de trivs här. Det gör vi redan till stor del, men det kommer att hända ännu mer framöver, säger Käll.

Från föreningarnas håll hoppas man att dialogkvällen ska leda till ett närmare samarbete med Vimmerby kommun.

– Kommunen vill lyssna in vad vi har för planer, möjligheter och utmaningar. Jag tänker att det kommer bli ett resonemang om hur vi i bygden kan samarbeta med kommunen.

Vad tror du om uppslutningen till mötet?

– Det brukar vara bra uppslutning tycker jag. Nu är det lite så där med anmälningar. Kommunen vill ju att man ska anmäla sig till det här mötet, och det är inte Djursdalaborna så vana vid. Jag tror inte att så många kommer anmäla sig, men att de kommer till mötet ändå.

Även Annie Hermansson har ett starkt engagemang för bygden och är en av eldsjälarna bakom DSK och de många aktiviteter som arrangeras för barn och unga.

– Vi är många i bygdens föreningar som bidrar till det och jag hoppas att många tar chansen att göra sina röster hörda den 15 april, säger hon i ett pressmeddelande.