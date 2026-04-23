God uppslutning och stämning på dialogkvällen: ”Särskilt kul önskemål”

Ett 25-tal Djursdalabor tog sig under onsdagskvällen till församlingshemmet för en dialogkväll med representanter från kommunen. Inför dialogkvällen tryckte Jacob Käll, engagerad i bland annat Djursdala Sportklubb, på vikten av att traktens invånare fortsätter att engagera sig för bygden, och Djursdalaborna verkar ha hörsammat uppmaningen.

– Det gick bra och det kom mycket mer folk än vad som anmält sig. Jag tänkte ju det innan, och de dök upp som vanligt, säger en glad Jacob Käll som vittnar om en kväll med god stämning och bra diskussioner.

Under kvällen fick deltagarna i grupper diskutera önskemål för bygden. Bland annat diskuterades förbättringar och underhåll vid Stjärneviksbadet, upprustning av Djursdalarundan och bättre gatubelysning på platser där det är mörkt och många passerar.

– Ett önskemål som jag tyckte var särskilt kul handlade om Dalavallen och att det vore kul med lekplats och boulebanor där. Nu är vi faktiskt i gång i DSK och ska göra satsningar på Dalavallen. Det kändes jätteroligt att det faktiskt kom upp som ett önskemål. Just lekplats har vi inte pratat om, men det är en jättebra idé och jag tänker att det är något man skulle kunna ordna, säger Käll.

Satsningen på Dalavallen ligger föreningarna själva bakom, men Käll hoppas på draghjälp även från kommunen.

– Vi har redan lämnat in ansökan om investeringsstöd för vissa saker. Det hade ju varit jättebra om kommunen vill vara med på andras grejer också.

Nu inväntar Käll en sammanfattning av förslagen.

– Jag ska få en sammanfattning med de samlade förslagen från kvällen, och så ska jag sprida den vidare till resten av ortsborna. Och så ska kommunen ge respons på vad de skulle kunna hjälpa till med bland förslagen.