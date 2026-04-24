Farlig övergång för skolelever – medborgarförslag om övergångsställe vid skolan

En kommuninvånare efterlyser ett övergångsställe över Kungsgatan där många skolelever sneddar över gatan. Foto: Mostphotos

Det finns för få övergångsställen över Kungsgatan, och många skolelever på väg till Astrid Lindgrens skola korsar gatan på ett otryggt sätt, det skriver en kommuninvånare i ett medborgarförslag och efterlyser ett övergångsställe vid korsningen Lantmannagatan/Kungsgatan.

Kungsgatan i Vimmerby är lång, och många skolelever tar sig längs med gatan till både Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan. I höjd med Vimarskolan finns ett övergångsställe, men längre ned på gatan, för de elever som kommer uppifrån backen och ska ta sig till Astrid Lindgrens skola fattas övergångsställen.

I ett medborgarförslag till kommunen efterlyser en kommuninvånare övergångsställe längre ned på gatan, närmare Astrid Lindgrens skola.

”Jag har uppmärksammat att det är många skolelever, även i låga åldrar, som passerar Kungsgatan till och från skolan där det inte finns något övergångsställe.” skriver personen.

Att ta sig till övergångsstället vid Vimarskolan blir en för lång omväg för många av eleverna, och därför korsas vägen ofta i höjd med korsningen Lantmannagatan/Kungsgatan skriver personen.

”Där skulle det vara bra med ett övergångsställe för att undvika olyckor. Många barn går ju ”in” till skolan via Lantmannagatan och sedan vidare på gångvägen som leder vidare till Vimarparken, därför går de inte vid övergångsstället vid ishallen då det blir en lång omväg.”

Förslaget till kommunfullmäktige inkom den 14 april.