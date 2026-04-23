Sen vändning när Gunnebo vann premiären i Storebro

Efter en mållös första halva spräckte hemmalagets Isac Green dödläget med 25 kvar. Mycket talade för poäng för hemmalaget där och då, men av detta blev det stoft och intet. Simon Holm kvitterade med 20 kvar och Ludvig Heinz avgjorde en stund senare.

– Det är en seriepremiär och mycket kamp, det är inte så mycket skönspel. Vi försöker rulla, men det studsar och är svårspelat. Det blir en sådan matchbild. De sätter mycket långt och försöker attackera. Vi har ett par lägen i första och kan döda matchen där, men de är giftiga på sina fasta situationer med långa inkast. Sett till 90 minuter tycker jag att vi vinner rättvist, säger Peter Lönnblom i Gunnebo.

Jesper Malm och Olle Engström var bäst i bortalaget.

"Tungt att tappa 1-0"

Storebro Jimmi Wickström var nöjd med arbetsinsatsen.

– Jag är nöjd inställningsmässigt, vi gör ett hästjobb, men vi får inte till vårt spel riktigt. Spelet med bollen blir inte tillräckligt och vi måste våga spela mer. Gunnebo är duktiga och vänder på spelet mycket. Båda lagen skapar mycket i första, men de har spelövertaget. I andra är vi bättre och kommer mer rätt. Vi sätter 1-0 på en frispark och får göra om lite i försvaret. Det var tungt att tappa 1-0, säger han.

Fredrik Kindstrand Ströberg och Hugo Samuelsson stack ut i hemmalaget.