Ny AI-tidning startad i Hultsfred – har tidigare kritiserats

En ny tidning, där allt skrivs med hjälp av AI, har startat i Hultsfred. Foto: Skärmdump/Hultsfredsnytt

Dagens Hultsfred och Vimmerby Tidning får konkurrens – av AI. Notisen Media AB, som driver nyhetssajter med hjälp av AI, satsar nu i Hultsfred.

Tidningsmarknaden i Hultsfred växer. Dagens Hultsfred och även Vimmerby Tidning bevakar Hultsfreds kommun dagligen, men nu kommer en tredje aktör in.

Det rör sig om Notisen Media AB, som under förra året började satsa på flera nyhetssajter runt om i Sverige. Alla artiklar är skrivna av AI.

– Vi erbjuder nyheter på väldigt lokal nivå, säger vd Martin Larsson till SVT.

Artiklarna på sajten består av korta notiser som bygger på information som finns öppen hos myndigheter, vädertjänster, kommuner och liknande.

– Vi hämtar in informationen från öppna datakällor och binder samman det till artiklar. Vi har robotar som kontrollerar kvalitén och betygsätter artiklarna. I dag granskar vi i princip allting manuellt för publicering, men tanken är att vi inte ska behöva titta på någonting i framtiden, säger Martin Larsson till SVT.

"Teknisk plattform"

Bolaget, som är Stockholmsbaserat, beskrivs ha ett fåtal anställda och finansieras av en investerare. Kritiker på andra orter har menat att det Notisen Media AB gör inte är journalistik. Martin Larsson har också själv sagt till SVT att journalistik inte är rätt beskrivning av verksamheten.

– Vi ser det som en teknisk plattform för att samla och presentera samhällsinformation på ett lättillgängligt sätt, utan vinklingar och åsikter.

Numera finns alltså Hultsfredsnytt och hemsidan ligger uppe. SVT Norrbotten har anklagat liknande sajter i Norrbotten för textstöld. Artiklar på Notisen Medias sajter ska ha varit identiska med SVT:s publiceringar.

– Vi tog till oss av kritiken och tar den på största allvar. Texterna plockades bort. Tar vi upp något från SVT ska vi tydligt hänvisa läsarna vidare till dem, säger Martin Larsson till SVT.