TVÅ SPELARE TILL SJUKHUS EFTER SMÄLLAR I DERBYT

Jesper Wärnehall ådrog sig en fraktur på handleden i derbyt mot Vimmerby IF och är förd till sjukhus. Foto: Ossian Mathiasson

Gullringen och Vimmerby delade broderligt på poängen i klassikerderbyt. För Gullringen blev poängen dyrköpt då skadesmällarna avlöste varandra. Två spelare har förts till sjukhus efter smällar som de råkade ut för i slutskedet av matchen.

Den månghövdade publiken på Gullemon fick uppleva en avbrottsrik avslutning på andra halvlek. Flera spelare, samtliga i Gullringen, åkte på smällar och behövde undersökas på planen.

Allra värst var det för Jesper Wärnehall, som landade illa på handen efter en duell med en VIF-spelare på mittplan.

Gullringens tränare Karlo Goranci berättar efter matchens slut att Jesper Wärnehall har ådragit sig en handledsfraktur och är på väg till Västerviks sjukhus.

– Handleden är bruten och han är på väg till sjukhus. Vi får se vad som händer med honom. Jag vet inte hur lång läkningstiden tar, men hans handled såg inte fin ut. Han landade fel och vi började skrika när vi såg hur handleden såg ut, säger Karlo Goranci.

Smällarna avlöste varandra

Gullringens målvakt Petter Gustafsson fick en smäll mot huvudet i samband med en fast situation i slutet av matchen. Han kunde fullfölja matchen, men han blev illamående när han kom in i omklädningsrummet. För att ta det säkra före det osäkra är Petter på väg till sjukhus för kontroll.

Med kvarten kvar att spela tvingades Gullringen till ett dubbelbyte. Mittbacken Ola Lindblom hade en skadekänning och mittfältaren Haris Dreco fick kramp och hade flaggat för skadekänning under halvtidsvilan

– Ola slog i knät i en padelmatch för några veckor sedan. Det stramade upp mot låret så han gick av på grund av det. Haris nämnde i pausen att han hade lite ont i baksidan så det kan vara en kombination av kramp och att han hade ont i baksidan, säger Karlo Goranci.

En spelare som hoppade in och var på plan i några minuter innan han skadade sig var Felix Johansson.

– Felix hoppade in och oturligt nog åker han på en smäll direkt och tvingas utgå. Det var ”Högga” som hoppade in honom. Vi tog ut honom ifall det är något med huvudet.

Därefter var det i alla fall slut på eländet för gulsvart.