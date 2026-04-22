Rekordtidig varning från myndigheterna – ”Förhöjd risk”

Att du ska spara på vattnet kommer du få höra många gånger i sommar. Genrebild. Foto: MostPhotos

Igår gick SGU ut med en rekordtidig varning för vattenbrist för Skåne. Småland och Öland kan snart följa efter. Bristen på regn kan bli ödesdiger i sommar. – Om den här situationen beror på klimatförändringar kan vi inte säga, säger Calle Hjerne, hydrogeolog vid SGU.

I går kallade myndigheterna SGU, SMHI och Livsmedelsverket till en pressträff om det sårbara vattenläget i södra Sverige. Två år med lite nederbörd i södra delen av Sverige ger ett uselt utgångsläge inför sommaren och växtsäsongen.

En månad tidigare än förra året gick SGU ut med en varning för vattenbrist i Skåne. Flera landskap väntas följa om inget drastiskt förändras.

Stora delar av södra delen av landet har fått mellan 50-75 procent mindre nederbörd i år jämfört med det normala. Även förra året kom väldigt lite nederbörd i vår del av landet.

Bevattningsförbud i Vimmerby redan nu

Följden blir att de redan hårt åtgångna vattenmagasinen, små och stora, har ett uselt utgångsläge inför sommaren. Vimmerby har redan agerat och inför bevattningsförbud från och med 1 april.

Varningen för Skåne som utfärdats innebär att SGU tror att det är ovanligt låga nivåer inom två månader. Syftet är såklart att få de personer som är beroende av vattenmagasin att hantera situationen och höja beredskapen. De låga nivåerna kan minska inflödet enskilda brunnar, försämra kvalitén på vatten och påverka växtligheten. De lokala variationerna kan dock vara enorma.

Annons:

Risk för vattenbrist i över 25 veckor förra året

Cirka 1,2 miljoner har enskild brunn till vardags och ytterligare 1,2 har det vid sitt fritidsboende. Hur sommaren utvecklas beror såklart på vädret framöver. Situationen är överlag värre för de stora vattenmagasinen. Förra året var det risk för vattenbrist i Kalmar län mellan vecka 19 och vecka 45.

– För de små magasinen är det lite för tidigt att säga när vi får som lägst nivå, men utgångsläget är inte bra. För de stora magasinen är det ett dåligt läge redan nu.

"Analyserar inte det"

Om bristen på nederbörd kan kopplas till klimatförändringarna går inte att säga.

– Vi på SGU analyserar inte det som sker ett enskilt år utifrån ett klimatperspektiv. På 70-talet och 90-talen har vi haft liknande situationer, men vi ser att klimatförändringar kommer att påverka grundvattnet. Sedan om det här tillfället beror på det kan vi inte säga.

Vimmerby har infört bevattningsförbud återkommande. Ska medborgare vänja sig vid det?

– En del kommuner inför bevattningsförbud och det är olika mellan olika kommuner. Vimmerby gör det återkommande, men hur det ser ut lokalt kan vi inte säga.

Har verktyget effekt?

– I ett initialt skede har det det, men blir det en lång period och återkommande finns det en vana i hur man hanterar det. Det är en utmaning att hålla nere förbrukningen när man har bevattningsförbud under en längre tid, men man ser en effekt när man går ut med det, säger Karin Gustavsson, beredskapshandläggare vid Livsmedelsverket.

"Slösa inte"

Myndigheternas önskan är att nyttjandet av vattnet sker så sparsamt som möjligt.

Livsmedelsverket har följande tips: