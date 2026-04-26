Ny statistik: Så gott som alla barn i Sverige har vaccinationsskydd

Så gott som alla barn i Sverige har ett vaccinationsskydd mot elva sjukdomar som kan ge allvarliga konsekvenser. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Den officiella statistiken för 2025 visar att skyddet mot allvarliga sjukdomar bland är gott. 95 procent av alla tvååringar har vaccinerats med tre doser mot sjukdomarna difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B.

Nästan lika många, 93 procent, har vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund.

– Vi ser att skyddet är på samma höga nivåer som tidigare år. Det är resultatet av det viktiga vaccinationsarbetet som sker inom barnhälsovården och elevhälsan i samråd med föräldrar. Tack vare det får barn och unga i Sverige ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar för livet framåt, säger enhetschef Tina Crafoord.

Sällsynta sjukdomar

Under den här veckan, alltså mellan 20 och 25 april, har Folkhälsomyndigheten uppmärksammat den internationella vaccinationsveckan.

– Vi vill berätta om varför barnvaccinationsprogrammet finns och hur viktigt det är för barns och hela befolkningens hälsa. Många av sjukdomarna är ju sällsynta i Sverige idag, tack vare vaccinationerna. Det gäller att vi påminner oss om vad de innebär och tar med den kunskapen in i besluten om vaccination, säger Tina Crafoord.