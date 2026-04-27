Inget besked ännu om utökade serveringstider under fotbolls-VM

Utökade serveringstider i samband med Sveriges matcher i fotbolls-VM diskuteras nu i kommunen. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Många kommuner runt om i landet har redan infört eller öppnat för längre serveringstider under sommarens fotbolls-VM. I Vimmerby diskuteras fortfarande frågan. – Jag kan inte säga någonting nu, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Sverige kvalificerade sig till slut mot alla odds för fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Avsparkstiderna för Sveriges matcher är 04.00, 19.00 och 01.00 svensk tid.

Det här har förstås överallt i landet öppnat frågor om utökade serveringstider för alkohol. Även i Vimmerby diskuteras detta, där flera aktörer visat intresse för att visa matcherna.

Socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) trodde att frågan skulle lyftas på myndighetsutskottets sammanträde under måndagen.

– Men så blir det inte, jag var lite för snabb där. Det kommer i stället upp i samband med socialnämndens sammanträde i maj, säger Eva Berglund.

Hon vill inte säga något om åt vilket håll det lutar. Efter sammanträdet i maj kommer det finnas ett beslut i frågan.