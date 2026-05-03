37 år mellan SM-medaljerna för CK Wimer – planerar ny satsning

I slutet av mars slog Thomas Nilsson till med ett SM-silver i e-cykling. CK Wimers första SM-medalj på 37 år – då Mårten Havskog knep en pallplats i tempolopp på JSM. – Ja, det var ett tag sedan… Jag hade haft det tungt ett tag och minns att det var väldigt skönt att ta den där medaljen, säger Mårten.

CK Wimer bildades redan 1933 och höll länge på med renodlad landsvägscykling. På juniorsidan skördade klubben stora framgångar i form av flera JSM-medaljer innan verksamheten lades på is 1990. Ett par år senare startade ett par MTB-åkare upp klubben på nytt och i dag tävlas i både mountainbike, landsvägscykling – och e-cykling.

För drygt en månad sedan tog Thomas Nilsson föreningens första SM-medalj sedan 1989 i den växande sporten där man kör i virtuella världar uppkopplad på en smart cykel.

– Jag siktade på segern, men en silvermedalj är helt okej, sa Vimmerbybon då.

"Väldigt skön känsla"

För 37 år sedan var det Mårten Havskog, då Johansson, som senast ordnade medalj till klubben när han höll sig framme i tempoloppet på JSM.

– Det var väl tempolopp jag var bäst på egentligen. Jag hade cyklat ganska länge och tagit flera USM-medaljer men haft det lite tungt under en period. Att vinna en medalj är ju alltid ett bevis på något och det var en väldigt skön känsla, minns han.

Fler medaljer blev det inte. Mårten, som då gick på idrottsgymnasium, drog på sig en olycklig korsbandsskada och tvingades hålla uppe från träningen i ett drygt halvår.

– Jag kom väl aldrig riktigt tillbaka efter det. Andra intressen tog vid när man fick ett så långt uppehåll och jag slutade helt när jag var 21-22 år.

I dag har Mårten Havskog både landsvägscykel och mountainbike och cyklar fortfarande en del även om han inte längre är medlem i CK Wimer.

– Träning skulle jag nog inte säga att det är. Jag cyklar för motionens skull numera. Jag och min fru köpte oss varsin landsvägscykel för några år sedan.

Har du testat e-cykling?

– Jag kör en del på vintern. Sett till hur det är att sitta och stirra in i en vägg och inte ha något alls är det en fantastisk upplevelse att kunna följa olika turer och banor, men det slår aldrig att cykla ute i naturen. Samtidigt förstår jag absolut grejen och hade jag varit ung i dag hade jag säkert fastnat. Men när man inte orkar lika mycket längre är det inte lika lockande.

Planerar för asfalterad pumptrack

Johan Myrén, styrelseledamot i CK Wimer sedan över 30 år tillbaka, minns Mårten Havskogs korta men intensiva karriär.

– Han var en supertalang. Under en period var han Sveriges bästa 73:a (född 1973) och då var cykel riktigt stort. Jag kommer ihåg när vi var ett gäng från klubben som följde honom under ett tempolopp i Flyinge. Han ledde och vi ropade: ”Mårten, du leder med 14 sekunder!”. Han bara vände på huvudet, tittade på oss och nickade. Han var så säker på att vinna.

Även om CK Wimer är långt ifrån glansdagarna på 1960-talet när föreningen var under en tid var mest segerrik i Sverige är det fortfarande mycket aktivitet i klubben. Just nu planeras för att bygga en asfalterad pumptrack i Wimer Bike Park.

– Än så länge är planerna bara i sin linda men utöver att det är en VM-klassad tävlingsgren tror vi att en sådan bana skulle kunna frigöra utrymme för spontanidrott. Kickbike, MTB, skateboard… Det skulle kunna bli en riktig magnet för barn och ungdomar. Tanken är även att vi ska ha en liten hoppzon där barnen kan lära sig hoppa, säger Johan Myrén.

Skänkt spinningcyklar

Han är stolt över att CK Wimer har överlevt i 93 år och att det fortfarande finns visioner i klubben.

– Vi är en liten förening men små medel men har ändå lyckats bygga våra banor. Vi har varit mellan 20-40 barn som har cyklat och det är viktigt att komma ihåg att alla barn inte gillar fotboll. Samtidigt är det tråkigt att intresset för cykling har minskat i Sverige. Vi har flera duktiga grabbar och tjejer inom MTB som skulle behöva tävla, men det är svårt att hitta riktiga ungdomstävlingar numera.

Nyligen har klubben skänkt spinningcyklar till såväl Storebro IF som Vimmerby Hockey.

– E-cyklingen har tagit över under vinterhalvåret och då sitter folk hemma på sin kammare och cyklar. Spinning har inte varit lika lockande som tidigare och då tänker vi att det är bättre att cyklarna kommer till användning.