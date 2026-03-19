Skolan inleder späckat jubileumsår med nostalgisk musikal

Vimmerby Folkhögskola fyller hela 70 år och planerar för ett år fyllt av firanden och evenemang för att uppmärksamma skolan och vad den betytt för Vimmerby. Förberedelserna är i full gång, och redan i dagarna invigs jubileumsåret med musikalföreställningen ”1956 – när världen blev större” som sätts upp av skolans musikallinje den 19:e och 20:e mars.

Sedan Vimmerby Folkhögskola byggdes och tog emot sina första elever lagom till höstterminen år 1956 har mycket vatten runnit under broarna. Elever och kurser har kommit och gått, och för både Vimmerby och Vimmerbyborna har skolan kommit att betyda mycket.

För att fira de 70 åren och allt positivt som skolan fått betyda för människor planeras det nu för ett riktigt kalasår med olika typer av firanden som allmänheten kan ta del av.

– Det blir olika evenemang under hela året. Under Upptäckarda´n i maj kommer vi ha 70-årskalas och hela skolan kommer vara femtiotalsinspirerad med raggarbilar, sju sorters kakor, kaffeförsäljning och konsert med Dollydots, berättar Jennie Leander Lilja, biträdande rektor.

Musikal om när rock ´n´rollen kom till staden

Femtiotalstemat märks även i den musikalföreställning som blir upptakten till hela jubelåret. Föreställningen ”1956 – när världen blev större” utspelar sig samma år som folkhögskolan i Vimmerby tog emot sina första elever.

– Manuset är skrivet av vår lärare Emil Haskett, och storyn handlar om hur det gick till när rock’n’rollen kom till den lilla staden. Musiken är inspirerad av 1950-talet, säger Jennie.

19:e och 20:e mars sätts musikalen upp i kulturskolans teater på gamla Tullportsskolan. Dagarna innan visas föreställningen även för gymnasieelever som en del av kommunens kulturgaranti.

Under hela året som följer kommer olika evenemang som är öppna för allmänheten äga rum på folkhögskolan. 70-årskalas, föreläsningar, berättarkvällar poesi och springlopp, spökvandring och fotoutställning, bland annat.

– Just berättelser kommer ligga som form för hela året. Berättelsen om folkhögskolan – den goda historien. Det är så många människor som på något sätt fått en förändring på folkhögskolan genom åren, och jag tänker att det är en del av vårt uppdrag – att lyfta de goda berättelserna, säger Jennie.

50-tal, 70-tal och 80-talstema

Femtiotalstemat inleder jubileumsåret, men längre fram kommer även 1970-talet och 1980-talet få ta plats.

– Under hela året kommer vi ha ett internatrum som förändras. Till att börja med kommer vi inreda det som det kunde se ut under 50-talet, och sedan kommer det förändras till hur det såg ut på 70- och 80-talet. Vi kommer också ha mat som inspireras av de årtiondena.

Information om årets olika evenemang kommer löpande läggas ut på Folkhögskolans hemsida.

– Man får hålla lite utkik hos oss. Det kan hända nästan vad som helst. Det kommer framförallt bli mycket, mycket mer aktiviteter än vanligt!