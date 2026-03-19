Jennie om nya rektorsjobbet: "Jätteroligt att jobba med de här frågorna"

Det var 35 sökande till rektorstjänsten på folkhögskolan i Vimmerby. Det blev den biträdande rektorn Jennie Leander Lilja som fick jobbet. – Jag är väldigt tacksam för att jag får fortsätta jobba med frågorna jag brinner för, säger hon.

Susanne Lindvall har arbetat på Vimmerby folkhögskola i närmare tre decennier och har de senaste åren varit rektor. Till sommaren lämnar hon sin tjänst för att gå i pension.

Folkhögskolan har sökt en ny rektor och söktrycket var högt. Hela 35 personer sökte jobbet, men nu står det klart vem som kommer bli folkhögskolans nya chef.

Det blir den biträdande rektorn Jennie Leander Lilja. Hon lämnade jobbet som chef för Kulturskolan i Vimmerby 2024 för att byta arbetsplats till folkhögskolan.

Nu ser hon fram emot den nya uppgiften.

– Det känns spännande, roligt och utmanande. Jag är väldigt tacksam för att jag får fortsätta att jobba med frågorna jag brinner. Jag brinner väldigt mycket för kultur och folkhögskolan ska bidra med mer kultur till samhället. Jag brinner också för frågorna som rör utbildning, säger hon till vår tidning om jobbet.

Hon tycker att folkhögskolan har en unik särart i utbildningslandskapet.

– Det är en viktig del att värna om och stå upp för. Vi behöver jobba hårt för att behålla platsen vi har och ta en ännu större plats. Det ska vi vara stolta över och jag tycker att det är jätteroligt att jobba med de här frågorna. Många som går på folkhögskolan säger att det förändrar livet. Bara under de här två åren har jag mött så många fina berättelser. Det är så många som kommer hit, går utbildningen och läser in grundskolan eller får sin gymnasieexamen. Att få höra hur det påverkar dem är väldigt fint.

"Fick ta den funderingen"

Redan när hon tillträdde jobbet som biträdande rektor fanns tankarna på att bli rektor längre fram till viss del med.

– Jag visste att Susanne skulle gå i pension och att det fanns en öppning. Det är roligt att vara rektor eftersom det är du som då utvecklar skolan och är pedagogiskt ansvarig. Jag var inte alls beredd på att det skulle gå så fort tills Susanne skulle sluta, utan jag tänkte att jag i lugn och ro kunde börja här och sedan kanske någon gång söka jobbet. Jag hade inte helt bestämt mig för det, men visste att jag ville testa på folkhögskolan. Nu när hon skulle gå i pension blev det naturligt att jag fick ta den funderingen, och då kändes det som en rolig och spännande sak.

Jennie Leander Lilja är väldigt exalterad över vad som nu väntar.

– Det är superspännande verkligen. Som biträdande har jag haft lite andra arbetsuppgifter och jobbat med lite andra frågor, men det ska bli otroligt roligt att få jobba utåt mot samhället och få prata om de här sakerna, och försöka bidra till bättre hälsa och utbildning. Jag tänker att jag ska jobba aktivt mot samhället.

"Tråkigt om man inte förstår vikten"

Att hon har fått jobbet som rektor är alldeles färskt för henne. Därför vet hon exakt när hon kommer tillträda. Inte heller är det klart vem som blir ny biträdande rektor.

– Det är inte helt klart ännu och vi ska ha ett möte i eftermiddag, så vi har inte kommit i hamn med alla sådana frågor ännu. Rekryteringen av en ny biträdande pågår nu och det blir en jättespännande rekrytering att följa under våren. Förhoppningsvis är det färdigt till sommaren så att skiftet kan ske där.

Folkhögskolan har fem yrkesutbildningar och tre allmänna kurser. Totalt arbetar ett drygt 40-tal på skolan. Hon menar att behovet av en välmående folkhögskola är stort.

– Det diskuteras mycket nationellt i Sverige och är en politisk fråga. Man känner lite oro när de gör om bidragsvillkoren för oss, så det finns en hel del sätta sig in i. Det taggar mig också och är något jag tycker är spännande. Hur ska vi överleva och hur ska vi jobba framöver. Det gäller att hitta andra samarbetspartners och andra sätt att söka pengar. Det är frågor jag tycker är väldigt roligt att jobba med och det tyckte jag även på Kultuskolan. Det vore tråkigt om man inte förstår vikten av folkhögskolan och vad den bidrar med.

För henne har folkhögskolorna en självklar del i samhället.

– Alla tycker inte att den vanliga skolan fungerar för dem och som ett alternativ har folkhögskolan en fantastisk form. Man gråter nästan alltid vid avskedstalen när man får höra alla fina berättelser och hur människor fått tillbaka tron på sig själva. Folkhögskolan står för demokrati och det handlar om att alla ska få chansen att nå sin fulla potential. Det vill vi bidra med och den här stoltheten är något otroligt rörande. Det blir jag så glad och stolt över att vara en del av.

Hur kommer det prägla skolan att du blir ny chef och ny rektor?

– Det blir spännande att se. Det får vi utvärdera om ett år, säger Jennie Leander Lilja.