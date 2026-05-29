Första alkoholfria ölet från Åbro i Systembolagets fasta sortiment

Nu lanseras Ey´Bro Alkoholfri på Systembolaget. Den 1 juni blir det första alkoholfria ölet för Åbro Bryggeri på Systembolagets fasta sortiment.

Ölet har tidigare funnits tillgänglig inom dagligvaruhandeln och på restaurang. Ölet lanseras på 33 centiliters burk och är en ljus alkoholfri lager med mild beska.

"Ey´Bro är en hyllning till vänskapen och alla fina stunder man haft och kommer att ha med sina allra bästa polare. Succéölen släpptes som 33 centiliter burk på Systembolaget 2020 och blev snabbt en populär favorit hos konsumenter runt om i landet", skriver Åbro Bryggeri.

Under 2024 utökades sortimentet med en 50 centiliters bruk och nu tar även Ey´Bro Alkoholfri plats på Systembolagets hyllor efter att tidigare ha sålts både inom dagligvaruhandeln och på restaurang.

– Ey´Bro är ett väldigt uppskattat varumärke som handlar om att fira vänskap och skapa minnen tillsammans. Därför är vi extra glada över att vi nu kan erbjuda Ey´Bro Alkoholfri till fler konsumenter genom denna lansering på Systembolaget, säger Camilla Widéen, varumärkeschef på Åbro Bryggeri.

I samband med lanseringen blir detta alltså Åbro Bryggeris första alkoholfria öl i Systembolagets fasta sortiment.