Skyttekungen tillbaka i matchtruppen: "Blev en spontan applåd"

Hela 2025 förstörd. Likaså hela den här vårsäsongen. Joakim Storm, kommunens näst bästa målskytt på 2020-talet, har haft ett skadehelvete bakom sig. I kväll finns han i matchtruppen mot Tranås FF. – Det blev en spontan applåd när hans namn drogs i matchtruppen, säger tränaren David Lindgren.

Joakim Storm, som tidigt kom fram som en talang i Vimmerby IF, har prenumerat på den interna skytteligan i Vimmerby IF under flera säsonger det här decenniet.

Han är den näst bästa målskytten under 2020-talet i hela kommunen, men då har de senaste åren ändå varit allt annat än lustfyllda för honom.

Inför förra årets säsong drog han hälsenan. För ett år sedan gick hälsenan av igen. Mardröm på mardröm – men hoppet om att komma tillbaka har han aldrig släppt.

Nu är Joakim Storm med i matchtruppen till kvällens match mot Tranås FF.

– Han har varit med i vissa delar och agerat joker, men den här veckan har han gått för fullt. Jag måste säga att första passet han gjorde var imponerande. Det är inte så att jag glömt bort hans kvaliteter, utan det var mer hur han fysiskt orkade med två pass i rad i början av veckan. Nu är planen inte att han ska hoppa in om inte förutsättningarna är helt perfekta, men det blev en spontan applåd när hans namn drogs i matchtruppen, säger VIF-tränaren David Lindgren.

Men han är inte så långt från spel nu?

– Nej, det skulle jag inte säga. Han har visat sedan han kom igång att han blir att räkna med.

Veteranen har också synts till

Joakim Storms intåg i den breda offensiven ökar förstås konkurrensen ytterligare. Där finns redan spelare som Melker Johansson, Selatin Shaljani, Armend Mahmutaj, Rasmus Samuelsson, Linus Hemmingsson och i viss mån även mittfältaren Max Karlsson, som använts som centralforward en hel del.

– Det var likadant förra säsongen och då såg man hur det sprudlade om "Jocke". Han skulle leda vår anfallstrio, men hastigt och lustigt gick hälsenan av. Utökad konkurrens är bara positivt och framför allt är det härligt att få tillbaka honom som spelare och människa i matchtruppen. Han har varit med under hela den här tiden och det är stor glädje för honom själv att vara tillbaka.

Även veteranen och den notoriske målgöraren Rickard Thuresson har synts till på träning. Men där är det inte nära någon comeback, enligt Lindgren.

– Nej, det skulle jag inte säga. Han var med ett pass för några veckor sedan bara.

Annons:

Mosar allt motstånd

Om vi återgår till kvällens batalj är det Tranås FF som har den otacksamma uppgiften att komma till XL Bygg Arena. VIF har varit skoningslöst på konstgräset och krossat allt motstånd som kommit hit. Tranås ligger fyra inför den här omgången.

– Det är ett lag som lär ha viljan att komma hit och slå oss. Det blir ovanligt med två raka hemmamatcher, men vi trivs bra här hemma och det blir roligt att spela igen.

Senast pulvriserades Eksjö Fotboll med 8-0 och i ärlighetens namn var det närmare 15-0 än 8-1.

– Vår matchplan skiljer sig inte så mycket. Det är egentligen samma energi, inställning och tempo i matchen som vi såg senast vi önskar. Vi vill upp där igen, men nu är det en tuffare motståndare och en chans för oss att utveckla vår prestation ytterligare.

Hur bra koll har du på Tranås?

– Vi mötte dem i första träningsmatchen i våras, men som jag sa till grabbarna har vi utvecklats sedan dess. Det har nog Tranås också, men vi har ganska bra koll på dem. Vi lägger det mesta fokuset på oss själva och vår prestation.

Går inte att överlista Gustaf Johansson

Det går i princip inte att göra mål på Vimmerby, som endast har två insläppta på 720 minuter fotboll.

– Det har jag nog aldrig varit med om som spelare eller ledare. Jag sa det till gruppen efter matchen mot Eksjö, att man kan prata om att motståndarna är dåliga och sådär, men det har att göra med att vi gör saker väldigt bra och är noggranna i alla delar. Jag tror i mångt och mycket att det handlar om att vi lever upp till förväntningarna med vår höga målsättning att vinna den här serien. Det tror jag ligger bakom. Det är svårt att göra mål på oss.

Olle Carlsson har stukat en fot och utgår helt ur matchtruppen. Han startade senast och hans plats på mittfältet återtas av Oskar Stejdahl, som är tillbaka. Noah Zeylon Thoresson, Joakim Storm och Arvid Westerling är också nya i truppen jämfört med senast. Linus Hemmingsson är sjuk och även Mayas Kharouf och Ibrahim Amanov utgår också.