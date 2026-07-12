Anrikt hus utanför Vimmerby sålt – stort intresse på sociala medier

En skogsgård utanför Vimmerby har blivit såld, efter stort engagemang på sociala medier. Foto: Adam Afzelius / HF Agency

En skogsgård med sjötomt har fått stort engagemang på sociala medier. Nu är huset utanför Vimmerby sålt.

Den idylliska tomten ligger i ett mycket eftertraktat läge i Vennebjörke, strax utanför Vimmerby. Tomten har hela 262 kvm och på den finns två bostadshus, två ekonomibyggnader och egen strand utmed sjön Krön.

Försäljningen har resulterat i en hel del klick, och det har varit ett stort engagemang på sociala medier och det kanske inte är så konstigt med tanke på den vackra tomten.

– Det är väldigt romantiskt och det ligger otroligt fint. Det ligger väldigt naturskönt och den delen av Vimmerby är väldigt fin. Det är idylliskt ner mot vattnet, säger Peter Messeter, ansvarig mäklare.

Bra siffra av intressenter

Huset låg ute till försäljning i endast drygt en vecka, innan det blev såldes av Residence Christie’s International Real Estate.

Det var 15–20 personer som anmälde intresse för huset, vilket Peter Messeter anser vara en normal och bra siffra.

– Om jag jämför med hur det är i Sverige och i Stockholm, så är det en normal siffra. Det är en bra siffra av spekulanter, säger den Stockholmsbaserade mäklaren.

Peter Messeter kan inte svara på några frågor om eventuell budgivning eller priset som huset såldes för.

– Det är ingen information som jag kan dela med mig av.