Ulf Karlsson, Thony Bergström och Joakim Larsson är mycket viktiga funktionärer under Semesterracet. Trion är tävlingens racecontrollers kan ses på taket till speaketornet och ute i de två skyliftarna vid banan. De ser till att fokusera på situationer som kan ge svartflagg eller varningar. Utifrån deras bedömningar ser de till att de tävlande får en rättvis körning under tävlingsveckan.

Till att börja med Ulf, vad gör man som racecontroller i folkrace?

– Vi ska bedöma så att det är fair race rakt igenom och dela ut eventuella bestraffningar. Sedan har vi teknikerna som tar hand om säkerhetsbiten.

Står ni i kontakt med någon huvuddomare?

– Nej, vi tre har kontakt med varandra. Utifrån det så kan respektive flaggor delas ut. Sedan om de känner sig orättvist behandlade och vill lämna in en protest - då får de ta kontakt med domaren.

Tuffare körning i finalerna

De tre har själva kört folkrace och att själv ha erfarenheten som förare. Att själv ha varit den som ser saker ur en tävlandes synvinkel är viktigt enligt Thony. De tycker egentligen inte att det är några svårigheter att vara de som gör bedömningarna även under finalerna. Att vara konsekvent är viktigt förklarar Joakim.

– Det ska ju vara lika bedömt under hela dagen. Sedan är del klart att det kan vara tuffare under finalerna. Då är det de bästa förarna - det kan vara ge och ta men de klarar ofta av det så då kanske nivån blir lite högre.

Thony berättar att de har sina positioner för att få en så heltäckande överblick av banan som möjligt.

– Det är två i liftarna och en som står på speakertornets tak. Vi har med solskydd eller paraply.

Vad ser ni fram emot i veckan?

– Ja det är att vara med hela veckan. Det är en väldigt speciell vecka på ett positivt sätt. En bra inramning på något man verkligen tycker om.

– Ja, annars hade vi nog inte varit här om man inte tycker att det här är väldigt roligt, tillägger Joakim.

– Man måste ju hålla fokus. Sedan gör ju vi fel ibland med. Så är det ju, svarar Ulf.

– Då finns ju vägen via protester till domaren. Missar vi något så går det ju att rätta till, avslutar Thony.