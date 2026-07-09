LIV FRÅN VIMMERBY UTTAGEN I SVERIGES EM-TRUPP: ”STORT”

13-åriga ryttartalangen Liv Gunnarsson från Vimmerby har blivit uttagen i Sveriges lag till ungdoms-EM i hoppning. Mästerskapet avgörs i Tyskland mellan 19 och 26 juli. Foto: Privat

Drömmen har gått i uppfyllelse. 13-åriga ryttartalangen Liv Gunnarsson från Vimmerby är uttagen i Sveriges lag till ungdoms-EM i hoppning i juli. – Det är väldigt stort, säger Liv Gunnarsson en kort stund efter att hon har tävlat på Falsterbo Horse Show.

Ryttartalangen Liv Gunnarsson red hem ett SM-silver i sitt första inomhus-SM på stor häst och ett SM-silver i ungponny i november i fjol. Det följdes upp med att 13-åringen blev uttagen till det svenska Children-landslagets utvecklingstrupp som en av nio ryttare och fick rida i tre internationella klasser och representera Sverige i en nationshoppning i Belgien i april.

Liv Gunnarsson gjorde bra ifrån sig på den internationella scenen och fick ett mycket glädjande besked för några veckor sedan. Hon är tillsammans med fyra andra ryttare uttagen till att representera Sverige vid EM i hoppning för children. Mästerskapet avgörs i tyska Hagen mellan 19 och 26 juli.

– Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet och känner att det är väldigt stort för mig att få chansen att rida den här tävlingen när jag är så här ung, säger Liv Gunnarsson.

"Ska göra min egen grej"

Liv Gunnarsson känner glädje och stolthet över EM-uttagningen och ser fram emot äventyret och tävlingen på tysk mark.

– Jag tror att det kommer gå bra, men det är en väldigt teknisk bana och det är många ryttare som också ska vara med. Jag ska bara gå in och göra min egen grej och tänka på vad jag ska göra och inte tänka på alla andra ryttare, säger Liv Gunnarsson.

Även om hon känner viss nervositet nu kommer det inte vara några problem när hon kliver upp på hästen Gaia Eks trygga rygg senare i juli.

– Jag är lite nervös, men det kan man förstå för att det är en väldigt stor tävling. Jag tror att det mest kommer bli kul på EM. Bara att jag kommer upp på ryggen på Gaia så kommer allt kännas jättebra och då kommer nerverna försvinna helt, säger Liv Gunnarsson.

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"Känner ödmjukhet och tacksamhet"

Livs mamma Jennie Gunnarsson följer dotterns hästsatsning på nära håll genom att finnas med på träningar och tävlingar.

– Det är såklart en dröm och ett mål som hon har haft ända sedan hon kom upp på stor häst förra året och när hon nu blev uttagen till landslaget är det klart att det var en dröm som nästan kändes onåbar. När det blev klart att Liv var en av fem som får åka och representera Sverige blev vi såklart jätteglada, säger Livs mamma Jennie Gunnarsson.

Liv Gunnarsson fick beskedet för några veckor sedan och Sveriges trupp till Europamästerskapet med Liv Gunnarssons namn i listan offentliggjordes på onsdagen

– Det var glädjetårar från både Liv och mig när vi fick beskedet. Jag känner både ödmjukhet och tacksamhet över att Liv får den här möjligheten. Att få åka på ett Europamästerskap är jättestort och det är också toppen att hon får den erfarenheten i bagaget till framtiden, säger Jennie Gunnarsson.

Tävlingsupplägget på Europamästerskapet är omfattande med många tävlingsrundor.

– Man samlar hela tiden poäng och har med sig om man rider felfritt eller om man gör fel. Man har med sig sina fel genom hela mästerskapet. Alla fem ryttares poäng räknas första dagen för lagresultat och andra dagen är det fyra ryttares resultat som räknas till laget, säger Jennie Gunnarsson.

Lagfinalen avgörs på fredagen.

– Här rider man fortfarande samma bana och samma klasser för att man samlar poäng till sitt egna individuella resultat.

Individuella finalen avgörs på lördagen.

– 30 procent av startfältet, de med bäst resultat, är med i individuella finalen på lördagen.

Bra insats på Falsterbo Horse Show

När vår tidning pratade med mor och dotter på torsdagen befann de sig på Falsterbo Horse Show där Liv precis ridit final i en children-klass.

– Hon var felfri i grundomgången och gick till omhoppning. Där hade hon tyvärr ett hinder ner så det blev ingen pallplats i dag. Hon gjorde en jättefin insats, säger Jennie Gunnarsson.

Hon har tävlat färdigt i Falsterbo och får ladda om för häftiga EM-mästerskapet i tyska Hagen.

– Vi åker redan fredag kväll nästa vecka. Det blir några dagar hemma för att komma ut i skogen, trimma på en del saker och göra oss redo för nästa stora äventyr, säger Jennie Gunnarsson och fortsätter:

– Liv är precis fyllda 13 år. Det är stort att hon kvalade in till Falsterbo och fick tävla på den stora gräsbanan och att hon nu får åka vidare och representera Sverige i ett EM är galet. Det är jättetacksamt och jättekul.

Liv Gunnarsson lämnade Vimmerbyortens ryttarförening till förmån för Växjöortens Fältrittklubb vid årsskiftet.