PSYKOTISK KVINNA PÅ HOTELL – POLISEN DRÖJDE NÄSTAN TVÅ TIMMAR

En psykotisk kvinna kom in till Karaktärshotellet under måndagen och skapade enorm oro. Micael Glennfalk är kritisk till polisens hantering. Foto: Jakob Karlsson

I måndags kväll inträffade en mycket otäck händelse på Karaktärshotellet i Vimmerby. En psykotisk kvinna dundrade in bland gästerna och flera fick låsa in sina barn i bilar och på hotellrum. Polisen dröjde två timmar innan de kom och körde kvinnan till psykakuten. – Ska någon behöva bli skadad innan polisen kommer? frågar sig Micael Glennfalk, hotellets ägare.

Måndag kväll, sensommar i Vimmerby och som vanligt fullt av barnfamiljer på Karaktärshotellet. Frid och fröjd – men vid 23-tiden fick sommaridyllen ett abrupt avbrott. En psykotisk kvinna kom in till hotellet och var utåtagerande mot både gäster och personal. Familjer låste in sina barn i bilar och på sina hotellrum.

Personen hade ingen koppling till varken hotellet eller någon av hotellets många gäster. Både hotellet och gäster ringde såklart 112 direkt – men polisen kom inte. Först nära timmar senare kunde en polispatrull komma till platsen och ta med kvinnan till psykakuten.

– Kvinnan antastade gäster och skapade en mycket otrygg situation med ett utåtagerande som många gäster uppfattade som farligt. En gäst tog sitt barn och låste in sig på rummet. Receptionen ringde 112 och fick ett mycket långt samtal där hon i detalj fick beskriva situationen, säger Glennfalk.

"Vi bad verkligen om en insats"

Kvinnan ska ha tagit sig in i en bil där det satt barn och börjat rycka i barnen. Flera andra hotellgäster anslöt för att mota bort den psykotiska kvinnan.

– Under tiden pågick samtalet med 112, frågorna från 112 handlade om personen bedömdes som farlig, om något våld skett och så vidare. De fick ett jakande svar på alla frågor och vi bad verkligen om polisiär assistans.

Men minuterna och timmarna gick och kvinnan var kvar på hotellet. Efter två timmar kom ambulans och tog kvinnan till psykakuten i Västervik.

– Receptionen tiggde och bad att det skulle skickas polis till hotellet, men fick avvisande svar. En av de drabbade har skrivit till oss att de blev helt beroende av att andra hotellgäster ställde upp.

Frågan Glennfalk ställer sig är vad som hade krävts för att polisen skulle komma?

– Man gjorde väl bedömningen att personen var ofarlig, men vem vet vad hon kunde ha gjort och vad hon hade i väskan? Ska man behöva säga att personen har en kniv för att få hjälp? Ja, i Vimmerby är det uppenbart så. Både gäster och vi fick känslan av att polisen i Vimmerby och 112 inte rycker ut för att avvärja en hotbild, utan först måste hot ha verkställts i form av personskada innan man kommer.

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"Ska vi behöva ha det?"

Hotellet har fått flera frågor om säkerheten efter händelsen.

– Gästerna undrade naturligtvis vem som ansvarar för säkerheten på ett hotell och i Vimmerby finns det inga hotell med securitasvakter dygnet om. Ska vi behöva ha det? Polisen kan ha en inställelsetid på fem minuter till alla oss i stan och det har alltid fungerat förr. Vi har också larm och kameror i receptionen, vi har tre personer med ständig jour, vi har receptionen öppen dygnet runt. Men vi kan inte kontrollera en utåtagerande kvinnas väska och att få henne härifrån, det kan inte läggas på oss. Och att sitta så länge i telefonen och att inställelsen från första samtalet ska ta flera timmar är inte rimligt.

Hotellet har inte fått någon återkoppling efter händelsen. Kvinnan ska inte vara misstänkt för något brott.

Bollar över till varandra

När vi tar kontakt med SOS, Region Kalmar och polisen får vi ingen djupare motivering till varför hotellet och dess gäster lämnades ensamma med kvinnan. Enligt SOS kom första larmet in 23.14.

”Vi kan som sagt inte lämna mer uppgifter än dessa, med hänvisning till patientsekretess. För uppgifter om ambulans hänvisas till regionen och frågor om polisens hantering måste ställas till dem”, skriver SOS Alarm.

Ambulansen hade en framkörningstid på 26 minuter enligt Region Kalmar, men lyckades inte ta hand om kvinnan. Först 00.32 bedömde man att polisen behövdes. Enligt polisens ledningscentral var man på plats kort efter det. Hotellet uppger att kvinnan hade körts iväg först efter 01.00.

– Vi avvaktar eftersom det är ett sjukvårdsärende, sedan återkommer sjukvårdspersonal och då åker vi till platsen. Själv samtalet kommer till oss 23.17 om det här. Samtalet från sjukvården kommer 00.32, och sedan åker vi till platsen. Jag kan inte säga på minuten när vi anländer, men det är en kortare tid efter att vi skickas dit. Därefter har vi hjälpt till med en sjukvårdstransport, säger Katarina Rusin vid polisen.

Hotellägaren Micael Glennfalk är inte imponerad av förklaringarna.

– Polisen har hela tiden bedömt att de inte ska åka och det tar nästan två timmar innan man åker iväg med henne. Ambulanspersonalen kan inte ta hand om henne och det sitter en polis som gör en helt galen bedömning. Polisen åkte iväg med kvinnan efter 01.00 och gjorde en tydlig felbedömning enligt oss. Det utsatte våra gäster för en helt onödigt utdragen otrygghet i en som man upplevde farlig situation, säger han.