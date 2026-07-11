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SMÅLAND: Man avliden efter drunkningstillbud

Foto: Ossian Mathiasson

SMÅLAND: Man avliden efter drunkningstillbud

BLÅLJUS 09 juli 2026 21.04

En man i 30-årsåldern avled efter ett drunkningslarm vid en badplats i Gislaveds kommun på torsdagen. 

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Polisen skriver på sin hemsida att drunkningslarmet inkom till SOS Alarm vid 17.30-tiden på torsdagen med anledning av att en vuxen person hade begett sig ut i vattnet och sedan försvunnit. 

En man i 30-årsåldern anträffades i vattnet och fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt Aftonbladet, som har varit i kontakt med räddningstjänsten, hade den drabbade personen varit på en SUP-bräda, hamnat i vattnet och inte kunnat ta sig upp. 

Polisen meddelade strax före klockan 21 på torsdagen att mannens liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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