SMÅLAND: Man avliden efter drunkningstillbud

En man i 30-årsåldern avled efter ett drunkningslarm vid en badplats i Gislaveds kommun på torsdagen.

Polisen skriver på sin hemsida att drunkningslarmet inkom till SOS Alarm vid 17.30-tiden på torsdagen med anledning av att en vuxen person hade begett sig ut i vattnet och sedan försvunnit.

En man i 30-årsåldern anträffades i vattnet och fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt Aftonbladet, som har varit i kontakt med räddningstjänsten, hade den drabbade personen varit på en SUP-bräda, hamnat i vattnet och inte kunnat ta sig upp.

Polisen meddelade strax före klockan 21 på torsdagen att mannens liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade.