Näthatsgranskare polisanmäler Vimmerbybo efter inlägg

En man i 35-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för hets mot folkgrupp efter att ha postat ett inlägg på Facebook. Foto: MostPhotos

En man i 35-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för hets mot folkgrupp efter att ha postat ett inlägg på Facebook. Det var näthatsgranskaren som gjorde upptäckten och gjorde en polisanmälan.

Näthatsgranskaren, en ideell organisation som helt enkelt granskar näthatet på internet, har polisanmält en man i 35-årsåldern från Vimmerby kommun för hets mot folkgrupp.

En näthatsgranskare har upptäckt att en man från Vimmerby kommun har uttryckt sig på Facebook och spridit uttalande om missaktning mot en folkgrupp som har haft anspelning på ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Upptäckten gjordes den 3 juli.

– Näthatsgranskaren granskar kommentarer på nätet, scannar av de som uttrycker sig på ett felaktigt sätt och då kan de bli anmälda, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

En åklagarledd förundersökning är inledd och det återstår att se om brottet faller under hets mot folkgrupp.

– Det är lagt på en åklagare som får kolla om det stämmer in med brottsrekvisiten gällande hots mot folkgrupp. Sedan får man höra misstänkt, säger Gollungberg.