Från dödsbesked till livs levande — glädjechock för anhöriga

Mats, 72, hade trippel otur men mår idag under omständigheterna bra och rehaben går framåt. Foto: Privat

I mars drabbas Rikard Johanssons pappa Mats, 72, av en hjärnblödning som kräver intensivvård och han blir medvetslös. De närmaste veckorna var det oklart om Mats skulle överleva och familjen tvingades i samråd med läkare ta det tuffa beslutet att stänga av livsuppehållande maskiner och han får palliativ vård. Därefter händer något otroligt.

– Vi får ett samtal att något vänt från vårdavdelningen och när vi hälsar på två dagar senare får vi besked om att han varit uppe och ätit och druckit kaffe. Det var en total chock och jag trodde att de blandat ihop patienterna. Där sitter han livs levande och talbar, säger Rikard Johansson.

För Rikard Johansson som väntat på dödsbesked och varit tillgänglig på telefon var avsaknaden av information undermålig. Enligt Rikard har personalen vetat om att pappan vaknat upp, men kunde inte precisera när.

– Varför de varit så vaga kan jag bara spekulera i, kanske skämdes de? Själv skulle jag tänka att när det gäller ett glädjande besked så vill man informera anhöriga så snart som möjligt.

– Jag kan inte kommentera enskilda ärenden och känner inte till detta. Kommunikation är jätteviktigt och anhöriga måste höra av sig till den specifika kliniken, säger sjukhuschef Johan Liliequist vid Västerviks sjukhus.

”En olycka kommer sällan ensam”

Det som kunde blivit ett lyckligt slut tar nu en ny vända. Mats flyttas till en vårdavdelning i Oskarshamns sjukhus i tre veckor och därefter till ett korttidsboende i kommunen. Trots Rikards önskan om att säkra sidorna på sängen så att han inte ska trilla ut, sker inte detta utan ett vårdmöte. Nu är olyckan framme igen.

– Andra natten trillar han ur sängen och bryter höften, säger Rikard Johansson.

Varför krävs ett vårdmöte innan ett staket på en säng sätts upp?



– En sänggrind kan användas som en skyddsåtgärd om den enskilde själv samtycker till det. Vi är skyldiga att utreda och göra en riskbedömning innan beslut kan tas. En risk kan vara att den enskilde fastnar eller klättrar över grinden som kan förvärra ett eventuellt fall. Därför måste vi kalla till ett möte med hela teamet, inklusive sjuksköterska och rehab-personal. Alla besitter olika kompetens som behövs i bedömningen. Det kan kännas omständigt för den enskilde och anhöriga men är för den enskildes säkerhet och hälsa, förklarar tf. chef Elin Nilsson vid korttidsenheten i Mörlunda.

Efter akutvård i Kalmar blir Mats skickad tillbaka boendet i Mörlunda igen. Morfinet mot smärtan gör att Mats börjar drömma och se syner. Konsekvensen blir förödande.

– Mitt i natten rullar han ut och välter med rullstolen på uteplatsen och blir liggande.

Händelsen anmäls av Hultsfreds kommun själva, enligt uppgifter av Johansson.

Informeras alltid patienter eller anhöriga om en anmälan är gjord?



– Ja, vi informerar alltid den enskilde och anhöriga om en anmälan till IVO gjorts, säger Elin Nilsson.

Fallet gör att pappans nyopererade höft gör extremt ont så vårdboendet skickar honom till sjukhus. Under färden hem händer ytterligare en incident i sjuktransporten – en minibuss.

– Med morfin i kroppen och sittande på en nyopererad höft i ett vanligt säte så får han så höga smärtor att han kopplar loss bältet och trillar ned på golvet, säger Rikard Johansson.

Trots det fortsätter chauffören cirka fem mil till vårdboendet, vilket nu är anmält till Kalmar länstrafik.

Vår tidning har vid upprepade tillfällen sökt Kalmar länstrafik för en kommentar.

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Olyckan är framme igen – för tredje gången

Tiden går och Mats börjar repa sig, och kan snart äta som vanligt igen. I juli ska därför en sond tas bort som varit inopererad i Mats mage.

– När slangen ska dras ut sitter den så fast att läkaren får ta i med kraft, vilket orsakar otrolig smärta.

Följden blir nu att Mats kräks blod efter hemkonsten och blir skickad i ilfart till sjukhuset i Kalmar igen där det enligt Rikard konstateras att slangen var orsaken.

– När vi kommer på besök får vi veta att sköterskorna tvivlat på att pappa skulle överleva natten. Ändå får vi ingen information.

Enligt uppgifter av Johansson anmäls ärendet av regionen själva, samt av familjen till patientnämnden i mitten av juli.

– Trots allt som hänt så vill vi inte hänga ut någon enskild inom vården, det handlar mer om ledningsfrågor, avslutar Rikard Johansson.

Idag mår Mats skapligt och kämpar på med rehab. Familjen hoppas att han nu får lugn och ro och repar sig på bästa sätt och att informationen inom vården förbättras och att andra inte ska drabbas på liknande vis.