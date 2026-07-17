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Två bilar skadade på samma gata i Vimmerby

Den ena bilen har fått bakrutan krossad. Foto: MostPhotos

Två bilar skadade på samma gata i Vimmerby

KRIM 17 juli 2026 12.30

En okänd gärningsperson verkar ha levt rövare på en gata i Vimmerby under natten mellan onsdag och torsdag. Polisen har fått in två anmälningar om skadegörelse på motorfordon.

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I det ena fallet har någon slagit sönder bakrutan på målsägandes bil och målsägande uppger att det måste ha hänt någon gång under natten mellan onsdag och torsdag.

Man har haft sin bil parkerad hemma och fått bakrutan sönderslagen. Målsägande är en man i 80-årsåldern.

I det andra fallet har bakre passagerardörren på högersidan blivit insparkad på en bil på samma gata i Vimmerby. Skadegörelsen har inträffat mellan onsdag och torsdag.

– Det är ganska stor sannolikhet att det kan vara samma gärningsperson, säger Jonas Halling vid polisen. 

Polisen vill inte nämna vilken gata i Vimmerby det rör sig om. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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