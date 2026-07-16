HUND INLÅST I VARM BIL I VIMMERBY – RUTAN FICK KROSSAS

En hund lämnades i en bil i Vimmerby denna soliga dag. Det resulterade i att en person ur allmänheten krossade rutan för att rädda hunden.

Det var vid 17.35-tiden på torsdagen som polisen fick samtal från Björkbackens camping i Vimmerby. En inringare såg en hund som satt i en bil och såg ut att må väldigt dåligt och man var rädd för att hunden skulle råka illa ut.

– Hunden ska ha suttit i bilen i minst en och en halv timme och inringaren tar beslut om att slå sönder rutan för att rädda hundens liv, säger Evelina Olsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Personen som agerade och krossade rutan uppger att man kommer vara kvar på platsen och invänta bilägaren tillika hundägaren.

– Det har väl löst sig på något sätt, för man har inte återkommit till oss. Vi har uppgifter om den som anmäler och krossar rutan och på bilen, säger Evelina Olsson.