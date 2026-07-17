Så hög var arbetslösheten i juni – här är senaste siffrorna

344 000 personer var inskrivna som arbetslösa i juni. Minskningen med 22 000 jämfört med juni 2025 uppges vara en förväntad förändring i linje med Arbetsförmedlingens tidigare prognoser.

Sett till andelen av den registerbaserade arbetskraften har arbetslöshetsnivån minskat med en halv procentenhet och gått från 6,9 till 6,4 procent på ett år.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för juni visar att antalet inskrivna arbetslösa, som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, minskar i alla grupper och över hela landet.

Den positiva utvecklingen gäller både för män och kvinnor, inrikes och utrikes födda, samt i alla län, även om det fortsatt finns stora variationer.

344 000 personer var inskrivna som arbetslösa i juni, vilket motsvarar 6,4 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) var drygt 39 000 i juni, vilket är en minskning med närmare 3 000 personer jämfört med samma månad föregående år. 148 500 av de arbetslösa är personer som har varit utan arbete i minst ett år. Även i denna grupp minskar arbetslösheten då motsvarande siffra 2025 var 152 000.

I Kalmar län var arbetslösheten lägre med 5,4 procent. Lägst arbetslöshet i länet har Mörbylånga med 3,1 procent – därefter följer Borgholm på 3,5 procent och Vimmerby på 4,0. Vimmerby hade 4,9 i juni förra året. Västervik ligger på 4,8 (-1,1), Kalmar på 5,7 (-0,6) och Hultsfred på 6,2 (-1,2).