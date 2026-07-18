SMHI VARNAR – RISK FÖR SKYFALLSLIKNANDE REGN I DAG

SMHI varnar för skyfall och det kan komma upp mot 30–60 millimeter på eftermiddagen och kvällen på lördagen. Foto: MostPhotos

SMHI har gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn under eftermiddagen och kvällen på lördagen.

Varningen gäller nordöstra Götaland och delar av södra Svealand – och norra delen av Kalmar län med Vimmerby, Hultsfred och Västervik berörs av den gula varningen.

Det är risk för kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid, och åska. Det kan handla om upp mot 30–60 millimeter på kort tid. Varningen gäller från klockan 13 till 22 Under lördagen

”Under lördagen väntas omslag till svalare och ostadigare väder i samband med ett lågtryck som kommer in. Fram på eftermiddagen väntas på flera håll kraftiga regnskurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, upp mot 30–60 millimeter. Även åska kan förekomma i samband med skurarna”, skriver SMHI på sin hemsida.

SMHI skriver vidare att det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de största regnmängderna kommer hamna.

SMHI uppmanar till att rensa hängrännor och dagvattenbrunnar, samt att undvika att köra genom vattensamlingar som kan bildas i viadukter eller på vägar.