JUST NU: TREDJE SJÖN MED ALGBLOMNING I KOMMUNEN

Sedan tidigare är det algblomning i Juttern och Krön och nu har algblomning även upptäckts i Anen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Det finns sedan tidigare avrådan från att bada i Krön och Juttern på grund av algblomning. Nu har algblomning upptäckts i en tredje sjö i Vimmerby kommun – Anen.

Algblomningen vid Krönbadet upptäcktes den 2 juli. Den senaste visuella kontrollen av badvattnet gjordes i dag, fredagen den 17 juli, och det visade sig att algblomningen fortfarande var kvar. Därför fortsätter Vimmerby kommun att avråda från att bada vid Krönbadet.

Algblomningen vid Stjärneviksbadet (sjön Juttern) upptäcktes i början av denna vecka, måndagen den 13 juli. Den senaste visuella kontrollen av badvattnet gjordes i dag och det visade sig att algblomningen fortfarande var kvar. Även här fortsätter kommunen att avråda från att bada.

I dag gjordes en kontroll av badplatsen vid Anen. Kommunen konstaterade en antydan till algblomning och avråder därför från att bada vid Anen.

"Vi kommer att göra en ny visuell kontroll den 23 juli", skriver Vimmerby kommun på sin hemsida.

Här är det fritt fram att bada

Vimmerby kommun skriver att de har fått provsvaren från den senaste badvattenprovtagningen och att det är tjänligt vatten vid alla provtagna badplatser.

"Vi har dock konstaterat algblomning vid tre badplatser Krön, Juttern och Anen. I övriga sjöar är det fritt fram att bada, men tänk på att alltid vara uppmärksam på algblomning", skriver Vimmerby kommun.

Badplatserna som är fritt fram att bada i är Borstingen, Dammen (Gullringen), Dammen (Storebro), Försjön, Gränssjön, Nossen, Solnen och Stora Holmsjön.