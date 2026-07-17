JUST NU: Polisen söker försvunnen man utanför Kalmar

En man i 65-årsåldern har anmälts försvunnen i Påryd i Kalmar kommun. Polisen har inlett sin sökinsats efter den försvunne mannen på fredagskvällen.

Polisen informerar på sin hemsida om att man söker en försvunnen man i 65-årsåldern i Påryd med omnejd som är anmäld försvunnen. Det var vid 14-tiden på fredagen som mannen senast sågs i Påryd och han kan uppfattas som förvirrad.

Signalement på mannen är grått/brunt hår, smal, gröna shorts, mörk t-shirt och gråa skor och strumpor. Om du har sett honom är polisens uppmaning att ringa 112.

– Sökandet pågår för fullt. Det är ett område på en och en halv mil som söks av. Vi tar tacksamt emot tips, säger Jakob Pallmgren vid polisen.