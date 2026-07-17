KOMMUNALA BOLAGET POLISANMÄLS AV LÄNSSTYRELSEN

Marie Arvidsson är tillförordnad vd för VEMAB. Bolaget polisanmäls nu av Länsstyrelsen för att inte ha rapporterat föhöjda utsläppsvärden vid kraftvärmeverket på Tallholmen. Foto: VEMAB/arkiv

Länsstyrelsen polisanmäler Vimmerby Energi & Miljö för miljöbrott. Enligt anmälan ska VEMAB ha överskridit tillåtna utsläppsvärden och sedan inte rapporterat detta.

Polisanmälningarna som Länsstyrelsen har gjort är egentligen tre till antalet och avser miljöbrott, otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll. Dessa är tillsända miljöbrottsgruppen vid polisregion Syd och utredningen leds av åklagare.

Det hela bottnar i att VEMAB i februari 2025 hade ett högre månadsmedelvärde än tillåtet av koppar i spillvattnet från rökgaskondenseringen vid kraftvärmeverket på Tallholmen – 23,42 mikrogram per liter i stället för tillåtna 20 mikrogram per liter.

VEMAB anmälde inte heller detta till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, vilket lagen kräver. Länsstyrelsen noterade i stället överträdelsen när man granskade VEMAB:s årliga miljörapport för 2025.

Böter eller fängelse

VEMAB har inte kunnat slå fast varför kopparhalten i spillvattnet var högre under den aktuella månaden, men man tror att det är bränslet som man eldade med vid tillfället som är boven i dramat, står att läsa i Länsstyrelsens anmälan.

Den första provtagningen i den aktuella månaden visade på ett förhöjt värde medan den andra provtagningen visade på ett lågt och normalt värde.

För samtliga tre brott som VEMAB nu anmäls för menar Länsstyrelsen att påföljden ligger på böter eller fängelse i högst två år.

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Förändrat rutinerna

VEMAB:s tillförordnade vd, Marie Arvidsson, berättar att företaget tar det inträffade på största allvar.

– Absolut. Vi har tagit till oss av det som har inträffat och förändrat våra rutiner för att minimera risken att det händer igen, säger hon.

– Vi gör regelbundna provtagningar var 14:e dag ute på Tallholmen, och detta handlar om ett prov i februari förra året. Vi har inte kunnat identifiera vad den förhöjda kopparhalten berodde på, men tror att det kan kopplas till det inkommande bränslet som vi eldar med. Vi har fortsatt med vår provtagning och har inte haft några avvikande värden sedan dess.

Vad beror missen att rapportera till Länsstyrelsen på?

– Det finns alltid en mänsklig faktor som spelar in. Vid tillfället hade vi en del rockader i vår organisation och sådant här kan tyvärr hända.

Vad tror du att anmälan kan komma att resultera i?

– Jag kan inte alls bedöma vad man kommer ta för beslut. Nu ligger ärendet hos åklagaren, så får vi avvakta och se.