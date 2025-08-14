Skräcken på bussen: Så försökte 75-åringen locka med barnet hem

En man i 75-årsåldern åtalas då han misstänks ha försökt locka med sig en flicka i nedre tonåren hem från en bussresa i länet. Foto: Polisens förundersökning

En man i 75-årsåldern misstänks ha frågat ut en flicka under 15 år om hennes sexuella erfarenheter, försökt locka med henne hem och tagit på henne. Allt ska ha hänt under en bussresa från Kalmar. Mannen åtalas nu för sexuellt ofredande mot barn.

I samband med att åtalet under onsdagen lämnades in mot en man i 75-årsåldern som misstänks ha ofredat ett barn sexuellt på en buss, blev också förundersökningsprotokollet offentligt.

I förhör berättar flickan om hur den mer än 60 år äldre mannen satte sig bredvid henne på bussen, började fråga ut henne om hennes sexliv samt tog på henne.

Det var på eftermiddagen den 18 april som flickan skulle ta bussen från Kalmar till en annan ort i länet. När hennes mamma hämtade upp henne på stationen rullades en ytterst obehaglig händelse upp.

Berättade om sina Thailands-resor

Flickan, som är i nedre tonåren, har berättat att en man kom och satt sig bredvid henne längst bak i bussen – trots att det fanns gott om andra lediga platser.

Mannen frågade var flickan bodde och började även ställa andra privata frågor till henne. Ganska snart ledde mannen in samtalet på allt mer intima områden, bland annat hur gammal hon var och om hon hade pojkvän.

När flickan uppgav sin riktiga ålder och att hon hade pojkvän, ska den 75-årige mannen ha frågat om de hade haft sex än. När hon då svarade ”nej”, ska mannen ha ställt frågan "hur kan någon stå emot någon så sexig som du?”

Mannen ska också berättat att han varit i Thailand och att kvinnorna där minsann inte kan säga nej och att det är enkelt att köpa sex av dem.

Försökte locka med henne hem

Flickan ska då ha känt stort obehag, men uppger att mannen inte gav sig. Han ska i stället ha frågat om flickan ville följa med honom hem och dricka alkohol samt om hon ville följa med hem och kolla på en kudde han har i sin soffa. Flickan svarade nej på båda frågorna och sa i stället att hon var kissnödig och behövde gå på bussens toalett. Som svar ska mannen då ha sagt ”nej, det behöver du inte” och lagt en hand på flickans lår.

Flickan vågade då inte lämna platsen, men lyckligtvis ska mannen ha klivit av bussen på en hållplats strax därefter.

När polisen senare gick igenom övervakningsfilmen från bussen, och flickan bekräftat att mannen på bilderna var ”rätt”, kunde man identifiera mannen som en man i 75-årsåldern hemmahörande på en ort i mellersta delen av länet.

Inte han på bilderna

I förhör har den misstänkte förnekat att han åkte buss från Kalmar den aktuella dagen. Han menar i stället att han har varit hemma från morgon till kväll.

Trots att förhörsledaren visade övervakningsbilder från bussen, förnekade han att det var han på bilderna. När han får se ytterligare bilder, som bland annat visar påsen och innehållet i det som han bevisligen köpt, medger han att det är han som har gjort inköpen men att det inte är den aktuella dagen.

Lite längre in i förhöret erkänner mannen att det är han på bilderna, men att datumet inte stämmer.

Ännu längre in i förhöret ändrar han sig dock igen. Han säger att han aldrig någonsin har gjort något sexuellt mot någon vare sig man eller kvinna under alla sina 75 år, i alla fall "aldrig på en buss”. Han berättar vidare att han aldrig sitter längst bak i bussen, utan alltid längst fram, och att han alltid sitter ”ensam, nykter och ordentligt på ett tvåsitssäte”.

En mängd olika versioner

Mannen får då återigen frågan om det är han på bilden och som sitter längst bak i bussen. Mannen, som tidigare till slut erkänt att det var han på bilderna, ändrar sig nu igen. Just då tyckte han att det var det, men nu säger han att det inte ”finns i hans liv” att han suttit längst bak i bussen.

Men det stannar inte där, utan till slut medger mannen att han satt längst bak och hade en ”mycket bra och öppen konversation” med en ”artig och trevlig flicka”. Förhöret avslutas med att mannen berättar om att samtalet har handlat om en resa till England med fester och sprit där, samt att han undrar om det är förbjudet att ”samtala med folk på vanligt vis längre”?

Det var också i samband med pratet om festerna i England som samtalet om sex på dessa dök upp, enligt mannen. Att han skulle ha vidrört eller hållit kvar flickan på bussen förnekar han helt.

På frågan om mannen förnekar eller erkänner brott så frågar han om ”det är det ett brott att prata med människor då är svenska samhället helt galet, galet att bli kallad till förhör när det finns så mycket brottslighet i Sverige så att det håller på att gå under"?

Efter att även ha värderat övrig bevisning och vittnesmål som finns, anser dock åklagaren att underlaget är tillräckligt och åtalar nu mannen för sexuellt ofredande mot barn.