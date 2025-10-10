10 oktober 2025
POLISSTUDENT FRÅN LÄNET MISSTÄNKS FÖR 50 VÅLDTÄKTER

En polisstudent misstänks för våldtäkt vid 54 tillfällen. Foto: Bildbyrån

KRIM 10 oktober 2025 16.28

En polisstudent från Kalmar län misstänks för att ha våldtagit en kvinna över 50 gånger. Nu har mannen häktats vid Växjö tingsrätt.

Mannen, som är i 25-årsåldern, är ursprungligen från Kalmar län, men studerar numera till polis i Växjö. Nu har han blivit häktad vid Växjö tingsrätt. 

Han är misstänkt för att ha våldtagit en kvinna vid hela 54 tillfällen.

Enligt åklagaren ska övergreppen pågått sedan förra hösten och mannen är också misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Mannen blev anhållen tidigare i veckan och får nu fortsatt sitta i häkte ett par veckor till.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

