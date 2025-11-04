Duo stal proteinpulver från matbutik i Vimmerby

Polisen har fått in en anmälan om ringa stöld på Willys i Vimmerby.

Det var under söndagseftermiddagen som en man och en kvinna i 40–50-årsåldern befann sig på Willys i Vimmerby. Enligt polisen är det två stycken förpackningar med proteinpulver för 149 kronor styck som man inte har betalat för och övriga varor har man betalat för.

– Det är oklart om man har märkt det i efterhand eller om man la märke till det när det hände. Det står inget om att man har konfronterat de två personerna som inte har betalat. Vi får titta på övervakningsfilmen för att se vilka det är och om det syns att det är uppsåtligt eller inte, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Brottstiden sträcker sig mellan klockan 16.45 och 17.25 i söndags.