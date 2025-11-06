Mardrömsfärd för tonåring i A-traktor – okänd misstänks för vårdslöshet

Det blev en mardrömsfärd för en tonårstjej i en A-traktor på onsdagseftermiddagen.

Tonårstjejen var ute och körde med sin A-traktor på Hagadalsgatan i Hultsfred runt 16-tiden. En bil kom bakom henne och ville tydligt ta sig om.

– Bilen ska ha blinkat med helljusen och ville uppenbarligen att hon skulle flytta på sig, säger Hampus Haag vid polisen.

Tjejen upplevde dock att hon inte hade möjlighet att flytta på sig, men det här gjorde bilföraren upprörd. Bilen körde om A-traktorn, tvärnitade framför den och hon blev då rädd för att hon skulle köra in i den.

– Hon som kör A-traktorn försökte därefter ta andra vägar, men bilen väljer att följa efter. Man ska ha tutat och betett sig, säger Hampus Haag.

Till slut körde bilen iväg, men A-traktorföraren lyckades ta registreringsnumret och ett signalement på föraren.

– Vi får jobba utifrån det, för att se vem det var som betedde sig i trafiken.

En anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad.