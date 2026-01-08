08 januari 2026
Vimmerbybo överraskades med faktura för hotellnatt på Teneriffa

En Vimmerbybo överraskades med en faktura för en hotellnatt på Teneriffa som han inte har beställt och gör en polisanmälan. Foto: MostPhotos

KRIM 08 januari 2026 11.00

En man i 65-årsåldern från Vimmerby kommun har gjort en polisanmälan om fakturabedrägeri. Han mottog strax före jul en faktura gällande en hotellövernattning på Teneriffa som han inte har beställt. 

Målsägande, en man i 65-årsåldern från Vimmerby kommun, uppger att han har mottagit en faktura på 1 300 kronor från ett företag gällande en hotellövernattning.

Det fick honom att vilja kolla upp det. Det visar sig att någon har bokat ett hotellrum på hans kortuppgifter i Teneriffa den 22 december och hotellnatten har redan nyttjats.

– Målsägande har ett företag och får hem en faktura på 1 300 kronor som han inte har beställt. Han kollar upp det och det visar sig att någon har beställt en hotellnatt i Teneriffa den 22 december med uppgifterna på företagskortet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

En anmälan gällande fakturabedrägeri har upprättats.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

