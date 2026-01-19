15-åring körde elsparkcykel – döms för brott

En kille i 15-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby, körde elsparkcykel utan att ha rätt till det. Nu döms han för olovlig körning.

Det var i slutet av oktober förra året som polisen stoppade mannen på en elsparkcykel. Enligt domen var den att likställa med minst moped klass 2. Och detta hade tonåringen inte rätt att framföra.

Han har erkänt detta och döms nu för olovlig körning.

Han döms nu till dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor. Hans ungdom har beaktats vid straffmätningen.