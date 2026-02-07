Man åtalas för att ha kört rattfull – nekar till brott

En man i 65-årsåldern från Vimmerby åtalas misstänkt för rattfylleri efter att ha blivit stoppad av polisen i torsdags.

Det var i torsdags den 22 januari som mannen stoppades när han körde lastbil på riksväg 23 i höjd med Vimmerby. Det visade sig i samband med kontrollen att han var alkoholpåverkad och att han hade kört lastbilen med 0,3 promille alkohol i blodet.

Han åtalas misstänkt för rattfylleri, ett brott som han förnekar i förhör.

Åklagaren kan bevisa vilket fordon den tilltalade körde och att den tilltalade framfört ett fordon under påverkan av alkohol.

Om mannen väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagaren påföljdsförslag är dagsböter på 14 000 kronor.