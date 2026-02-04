LÄNET: HÄKTAD MAN ÅTALAS – VÅLDTOG SOVANDE KVINNA

En man i 30-årsåldern, hemmahörande i en annan kommun än Kalmar i länet, åtalas nu för en våldtäkt i Kalmar.

Våldtäkten ska ha inträffat i Kalmar den 7 december 2025. Enligt åklagaren ska mannen först våldtagit kvinnan på ett sätt när hon på grund av att hon sov befann sig i en särskilt utsatt situation.

När kvinnan sedan vaknade ska mannen ha våldtagit henne på ett annat sätt och hon deltog då inte frivilligt.

Mannen blev anhållen i sin frånvaro den 12 december och greps sedan en månad senare. Han har suttit häktad sedan den 14 januari i år.

Den häktade mannen nekar till brott. Åklagaren kommer även hålla förhör med kvinnan vid huvudförhandlingen för att bevisa att hon sov och inte deltog frivilligt.

Fyra vittnen kommer också att kallas för att bevisa att kvinnans uppgifter är trovärdiga och tillförlitliga.