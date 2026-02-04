HADE TUSENTALS FILMER ÖVERGREPP – MAN DÖMS TILL FÄNGELSE

En man i 30-årsåldern, bosatt i Västervik, döms till flera års fängelse för grova barnpornografibrott. Brotten har begåtts under 2023 och 2024.

Åklagaren hade åtalat mannen för grovt barnpornografibrott på totalt fem punkter. Tngsrätten anser att gärningarna under fyra av dessa bör bedömas som ett och samma brott.

Detta eftersom det rör sig om att mannen på ett likartat sätt, vid ett antal mindre tillfällen, under en dryg veckas tid, tillgängliggjort barnpornografi.

Detta gör nu att mannen döms för två fall av grovt barnpornografibrott. Det rör sig om hisnande mängder barnpornografi som mannen haft. I november 2024 hittade man över 25 000 filer med barnpornografiskt material. Det rörde sig om över 22 000 bilder och över 3 000 filmer.

Delade med andra

Av detta bestod hela 372 timmar filmer av särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Åklagaren ansåg att det var grovt av flera anledningar. Bland annat att det var flera filmer och bilder där barnen var särskilt unga samt att det visade verkliga övergrepp där barnen utnyttjades på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Året innan hade man hittat material som bestod av hundratals filmer med cirka 20 timmars särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

En del av detta har mannen också gjort tillgängligt för andra genom fildelning.

Annons:

Säger sig vara tacksam

Västerviksbon i 30-årsåldern har hävdat att han endast använt programmen för att själv kunna komma över materialet och inte förstått att han även gjort filerna tilgängliga för andra.

Mannen har själv berättat att han dövade sitt dåligt psykiska mående genom ett missbruk av allt grövre pornografi, vilket till slut även gick över i barnpornografi. Han ska ha sökt aktivt efter detta och samlat på materialet.

"I efterhand är han tacksam över att ha blivit upptäckt och därigenom fått hjälp att bryta sitt negativa mönster", står det i domen.

I det material som hittats finns filmer där vissa barns pubertetsutveckling inte ens är påbörjad och det finns övergrepp där barn belagts med rep om benen.

Flera års fängelse

Tingsrätten konstaterar också att det i det här fallet rör sig om ett totalt innehav av flera tusen filmer med hundratals timmars sammanlagd speltid som bedöms utgöra särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Utifrån hur allvarligt materialet är finns ingen annan möjlig påföljd än fängelse, enligt rätten. Västerviksbon döms nu till tre års fängelse för två fall av grovt barnpornografibrott.