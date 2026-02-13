13 februari 2026
Tre personer sågs springa – när de släpptes hittade man knark

Foto: MostPhotos

KRIM 13 februari 2026 10.20

Vid 18-tiden på torsdagskvällen såg polispatrullen hur tre personer sprang över Skyttegatan i Vimmerby.

Polispatrullen hann ifatt de tre personerna och valde att kontrollera dem. 

– Efter kontrollen släpptes de här personerna, säger Hampus Haag vid polisen. 

Kort senare upptäckte patrullen att det låg ett cigarettpaket på marken.

– Man hade helt enkelt missat att de eventuellt droppat det här paketet, säger Haag.

Tror det är cannabis

I ciggpaketet hittades en mindre mängd av vad man tror är cannabis.

– Det går inte helt säkert säga om det var de här tre som lämnade paketet där eller om det redan låg där sedan tidigare. 

Narkotikan togs i beslag och är nu förstörd. Det finns ingen misstänkt för det ringa innehavet.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

