Tre personer sågs springa – när de släpptes hittade man knark

Polispatrullen hann ifatt de tre personerna och valde att kontrollera dem.
– Efter kontrollen släpptes de här personerna, säger Hampus Haag vid polisen.
Kort senare upptäckte patrullen att det låg ett cigarettpaket på marken.
– Man hade helt enkelt missat att de eventuellt droppat det här paketet, säger Haag.
Tror det är cannabis
I ciggpaketet hittades en mindre mängd av vad man tror är cannabis.
– Det går inte helt säkert säga om det var de här tre som lämnade paketet där eller om det redan låg där sedan tidigare.
Narkotikan togs i beslag och är nu förstörd. Det finns ingen misstänkt för det ringa innehavet.