Tre personer sågs springa – när de släpptes hittade man knark

Vid 18-tiden på torsdagskvällen såg polispatrullen hur tre personer sprang över Skyttegatan i Vimmerby.

Polispatrullen hann ifatt de tre personerna och valde att kontrollera dem.

– Efter kontrollen släpptes de här personerna, säger Hampus Haag vid polisen.

Kort senare upptäckte patrullen att det låg ett cigarettpaket på marken.

– Man hade helt enkelt missat att de eventuellt droppat det här paketet, säger Haag.

Tror det är cannabis

I ciggpaketet hittades en mindre mängd av vad man tror är cannabis.

– Det går inte helt säkert säga om det var de här tre som lämnade paketet där eller om det redan låg där sedan tidigare.

Narkotikan togs i beslag och är nu förstörd. Det finns ingen misstänkt för det ringa innehavet.