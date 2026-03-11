EN FRIAS OCH EN FÄLLS FÖR DJURPLÅGERI PÅ ÖLÄNDSK GÅRD

En av de män som har stått åtalad för grovt djurplågeri vid en gård på Öland döms till nio månaders fängelse och utvisning. Den medåtalade mannen, som driver gården, frias.

Tidigare i år publicerade TV4:s Kalla Fakta en film som Djurrättsalliansen hade filmat dolt, där kossor blev slagna på en Arlagård på Öland.

Två män i 40-årsåldern åtalades misstänkta för grovt djurplågeri. De ska bland annat ha sparkat mot djurens huvud och kropp. En av männen har även tagit en gödselskrapa och fört ner den i halsen på en ko. När skrapan var nere i halsen ska han ha filmat och skrattat. Samme man tände vid ett tillfälle även en cigarett och placerade den i ett nötdjurs mun när den hade fått lugnande medel.

"Särskilt hänsynslöst"

Nu döms mannen, en anställd på gården, av Kalmar tingsrätt för grovt djurplågeri i två fall. Påföljden bestämdes till utvisning i fem år och fängelse i nio månader. Den medåtalade, mannen som driver gården, frias från anklagelserna.

”Att ett agerande inte är att bedöma som djurplågeri behöver inte betyda att det är lämpligt eller förenligt med djurskyddslagstiftning”, säger rådman Ulrika Kvarnsjö i ett pressmeddelande.

I domen beskriver tingsrätten vid något tillfälle det inträffade som ”särskilt hänsynslöst”.

