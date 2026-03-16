Sköt av frambenen på vildsvin och lät den ligga kvar

Ett udda jaktbrott upptäcktes i lördags. Någon hade då skjutit av frambenen på ett vildsvin.

Det var den 14 mars som en man i 40-årsåldern upptäckte att någon skjutit ihjäl ett vildsvin på mark han arrenderar i Tunatrakten.

– Man har hittat vildsvinet där på marken man arrenderar. Det är inget fint skott, utan vildsvinet var ganska illa skjutet. Man hade skjutit av frambenen på den, säger Hampus Haag vid polisen.

Det finns i nuläget ingen misstänkt för jaktbrottet.

– Polisen har varit där och tittat på djuret, men man kommer nog inte så mycket längre.