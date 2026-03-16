HÄKTAD MAN ÅTALAS FÖR MÄNGDER AV DÖDSHOT

En man i 45-årsåldern, från Hultsfreds kommun, misstänks för mängder av dödshot mot personal på länsstyrelsen. Nu sitter han häktad och åtalas för en mängd olika brott.

Den 15 december blev mannen, som är bosatt i Hultsfreds kommun, anhållen i sin frånvaro. Han greps dagen därpå och har suttit häktad sedan 18 december.

Mannen är misstänkt för ett stort antal brott och främst handlar det om olika dödshot mot personal från länsstyrelsen. Han åtalas även för narkotikabrott på en adress i Hultsfreds kommun i början av juli.

Han ska då ha haft drygt 17 gram amfetamin, fyra gram Ketamin och sju tabletter som också var narkotikaklassade.

Därefter handlar stämningsansökan nästan uteslutande om olika former av hot mot personal från länsstyrelsen.

Mängder av dödshot

* Olaga hot. I början av oktober publicerade han ett inlägg på sociala medier där han nangav en kvinna och skrev att hon skulle dö om hundarna dog.

* Olaga hot. Samma dag skickade han dödshot till en annan person på Messenger.

* Olaga hot. Både den 2 oktober och 3 oktober skickade han dödshot till två olika personer.

* Förolämpning mot tjänsteman. I mitten av oktober ska mannen ha angripit en tjänsteman vid länsstyrelsen på grund av ett beslut i ett djurskyddsärende. Han publicerade då nedsättande och förödmjukande uttalanden om tjänstemannens person.

* Hot mot tjänsteman. Mellan den 29 oktober och 9 november angrep han tre tjänstemän vid länsstyrelsen med hot om våld som hämnd för deras delaktighet i ett djurskyddsärende. Det rörde sig om ett flertal inlägg på sociala medier där han skrev att han skulle söka upp de tre och antingen skada eller döda dem.

* Olaga hot. Den 2 november publicerade mannen en film på sociala medier där han uttalade att han skulle döda en person.

* Olaga hot. I slutet av november gjorde mannen ett inlägg på sina sociala medier där han skrev att han skulle skada en kvinna.

* Olaga hot. Den 19 november skrev mannen till en veterinär att han skulle se till att det kom personer och skadade veterinären. Han publicerade också ett dödshot riktat mot den här personen på sina sociala medier.

* Olaga hot. Ett par dagar senare skickade han meddelanden till samma person om att han skulle skada eller döda denne.

* Olaga hot. Mellan den 30 november och 15 december publicerade han inlägg på sina sociala medier där han hotade att skada och döda veterinären.

* Olaga hot. Mellan den 5 och 8 december publicerade han flera inlägg på sociala medier där han hotade att skada och döda en man.

Gett sig på flera politiker

Listan fortsätter med ännu fler åtalspunkter.

* Hot mot tjänsteman. Mellan 5 och 15 december ska han ha angripit två tjänstemän vid länsstyrelsen med hot om våld som hämnd för deras delaktighet i ett djurskyddsärende. Han skickade då dödshot till de två och publicerade även inlägg på sociala medier som innehöll rena dödshot.

* Hot mot tjänsteman. Mannen har angripit en person vid en kammarrätt med hot om våld efter dennes delaktighet i ett djurskyddsärende. Han ska ha publicerat inlägg på sociala medier och även skickat e-post till kammarrätten med dödshot mot deras personal. Detta hände vid flera tillfällen mellan 8 och 15 december.

* Ofredande. Han kommenterade även ett inlägg som föregående persons fru gjort på sociala medier. Enligt åklagaren refererade han på ett "personligt, oönskat och underförstått hotfullt sätt" till beslut som hennes make fattat.

* Angrepp mot tjänsteman. Mannen ska också ha angripit tjänstemannen genom att ofreda dennes hustru på sociala medier.

* Olaga hot. Mannen ska ha hotat att döda en annan kvinna på sociala medier den 14 december.

* Hot mot tjänsteman. Tillsammans med en kvinna i 35-årsåldern ska mannen den 28 decmeber publicerat inlägg på sociala medier där de två hotat att skada flera anställda vid länsstyrelsen.

* Förtal. Mannen har i ett inlägg på sociala medier pekat ut flera anställda och politiker vid Region Kalmar som brottsliga och klandervärda genom nedsättande och förödmjukande uttalanden. Han har bland annat skrivit att en S-profil från Vimmerby är en våldtäktsman, att en annan S-profil i länet är nazist och att en tredje är en homosexuell pedofil och anklagat en fjärde för att droga och våldta barn. Om en S-politiker i Hultsfred har han skrivit att denne är sadist och anklagat en annan S-profil i länet för att vara zoofil och ha sex med hästar.

Mannen nekar konsekvent till brott.