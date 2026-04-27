Tonåring anmäler stöld från lägenhet i Vimmerby

Polisen har fått in en anmälan om inbrottsstöld från en lägenhet på Lilla mässhallsgatan i Vimmerby i fredags.

Målsägande, en tonåring hemmahörande i Norrtälje kommun, hade varit iväg från sin bostad i Vimmerby under eftermiddagen/kvällen på fredagen och när han kom hem gjordes upptäckten att någon hade varit inne i lägenheten.

Ett kortspel låg utspritt och det saknades även två par skor och två tröjor till ett okänt värde.

– Ytterdörren ska ha varit låst när målsägande kom hem, men fönsterna var öppna så man tror att de har tagit sig in och ut den vägen, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Det finns ingen misstänkt uppsatt i ärendet.