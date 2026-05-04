Fisktorget förfinas med skyltar med nostalgibilder och nyrenoverade bänkar

Claes Roos från Sparbanksstiftelsen Vimmerby, Kent Skaate från Vimmerby Sparbank, Gunilla Gustafsson, museiföreståndare på Stadsmuseet Näktergalen, och Tobias Åberg, som har skapat och monterat järnkonstruktionen runt trädet, är nöjda med lyftet som Fisktorget i Vimmerby har fått med skyltar med historiska bilder och nyrenoverade bänkar. Foto: Ossian Mathiasson

Lagom till den gångna långhelgen som bjöd på strålande väder kom nyrenoverade bänkar och nya skyltar med historiska bilder upp på Fisktorget Vimmerby. – Jag är jättenöjd med resultatet, säger Gunilla Gustafsson, museiföreståndare på Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby

Gunilla Gustafsson, museiföreståndare på Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby, bjöd under måndagen in till officiell invigning av de nya plåtskyltar med nostalgiska bilder som har kommit på plats på Fisktorget (Drottninggatan/Storgatan i Vimmerby).

Projektet är en del i Vimmerbys offentliga utsmyckning och har bekostats av Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

– Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen gillade genast idén och har bidragit ekonomiskt till projektet, säger Gunilla Gustafsson.

"Lyft för platsen"

Vimmerbyentreprenören Mikael Sandström har tidigare uttryckt att han vill se ett levande torg på Fisktorget och att det inte bara ska vara ett träd, en bänk runt trädet, cementblock och ett elskåp som pryder platsen. Gunilla Gustafsson berättar hur idén på utsmyckningen kom till.

– Detta torg är ett känt bekymmer för de som tycker att det är en tråkig plats. Vi hade tidigt tankar på att försöka få upp bilder på platsen i och med att det finns bra bilder i vårt digitala bildarkiv från just den här platsen. Just det här med att ta fram historiska bilder till en plats är inte raketforskning. Det har gjorts på många ställen och en del städer har bilder på elskåp och andra platser. Här föddes idén att vi gör det på lite större skyltar som man kan sätta upp här och på några fler ställen, säger Gunilla Gustafsson och fortsätter:

– Från början skulle vi ha bilderna på stolpar längs gatan och när vi gjorde en okulär besiktning och satte upp dem så blev det inte bra. Jag tror att det var Sussie på Klippcenter som kom på idén att man kan sätta bilderna runt trädet. När vi provade kändes det som en bra idé. Det stämde så bra i bredden att en bild fick plats över varje ryggstöd och därför kunde det bli de här sex bilderna som vi hade tänkt.

Skyltarna runt trädet kom på plats på torsdagen och har uppmärksammats av lokalbefolkningen under långhelgen.

– Jag är supernöjd med resultatet och tycker att det har blivit ett lyft för platsen, säger Gunilla Gustafsson.

"Gunilla fick panik när jag ringde"

Tobias Åberg har fått ihop järnkonstruktionen och ligger bakom monteringen.

– Han har dessutom slipat och oljat in bänkarna så det ser bra mycket snyggare ut än vad det har gjort nu på ett tag, säger Gunilla Gustafsson.

Gunilla Gustafsson kände inte till att skyltar med tillhörande bilder skulle komma på plats på torsdagen.

– Jag stressade dig lite i torsdags med att sätta upp det och det visste inte du om. Gunilla fick panik när jag ringde och sa att det sitter uppe. Det som är uppskattat är att bilderna är satta åt de hållen man tittar, säger Tobias Åberg.

Det har funnits utmaningar för Tobias Åberg med att iordningställa skyltarna.

– Det är alltid utmaningar när man bygger. Jag får bygga efter eget huvud och det finns inga ritningar på sådana här saker. Man får bygga efter vad man har att utgå från och det var de här bilderna och den här storleken. Jag höll på med det i två dagar och det gick ganska smidigt. Den största utmaningen var att inte skada de fina bilderna när man höll på med svetsningen.

Här sätts bilder upp i närtid

Vimmerby Sparbanks vice vd Kent Skaate ser positivt på lyftet som Fisktorget har fått.

– Det är för att förgylla staden och uppmärksamma dess historia. Att det har varit andra hus i det här området är det jättemånga som inte vet om, säger Kent Skaate.

Gunilla Gustafsson berättar att det kan bli aktuellt med mer utsmyckning på platsen och att det i närtid kommer upp bilder i korsningen Kyrkogårdsgatan-Sevedegatan.

– Det finns eventuellt fler platser. Man får titta på var finns det bra bilder ifrån, var det lämpar sig och att det inte hindrar något annat. Det ska inte bli tokigt utan det ska bara bli trevligt, säger Gunilla Gustafsson.