Äldre man anmäler brott i by från förra sommaren

Någon har kört med en traktor på en enskild väg utanför en sommarbostad i en by i Vimmerby kommun. Det inträffade den 1 juli 2025 och anmäldes via polisens kontaktcenter på torsdagen.

Brottsrubriceringen är tagande av olovlig väg. Målsägande är en man i 80-årsåldern och det finns, enligt polisen, en utpekad person som inte är inlagd i ärendet.

– Målsägande tycker att den här personen inte har rätt att köra på den här enskilda vägen och anmäler tagande av olovlig väg, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.