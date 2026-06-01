FLERA TILL SJUKHUS – MÅNGA BRÅK I VIMMERBY I HELGEN

Det blev en rätt våldsam helg i Vimmerby. Två personer fick ta sig till sjukhus efter att ha blivit misshandlade.

* Natten mellan den 29 och 30 maj, någon gång från 01.00 till 04.15, ska en man i 25-årsåldern blivit misshandlad på Rönnbärsgatan i Vimmerby.

– Patrullen beger sig till centrala Vimmerby och möter upp målsägande som blivit misshandlad. Man uppvisar vissa skador, men kan inte själva säga vem som misshandlat honom, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen fördes med ambulans till sjukhuset i Västervik.

– Jag har inga uppgifter om hur mycket skador det var, men man ska ha varit vaken och talbar i alla fall.

* Vid 03-tiden natten mellan den 29 och 30 maj blev en annan man i 25-årsåldern misshandlad på Prästgårdsgatan i Vimmerby. Målsägande ska ha varit på en utekväll och på väg hem följer två okända personer efter honom.

– När de kommer ikapp honom sparkar de ner honom och sedan sparkar de på honom när han ligger ned, säger Hampus Haag.

Tre andra killar ska då ha dykt upp och då försvann de två gärningspersonerna.

– Vi har ingen misstänkt för detta i nuläget, men det finns ett signalement att gå på. Målsägande sökte själv vård på akuten efter detta.

* En tredje allvarlig händelse i samband med Öltältet i Källängsparken natten mellan lördag och söndag. Det var vid 01.55-tiden som en målsägande ska ha blivit slagen av två okända personer.

– Det ska vara skador i ansiktet och eventuellt finns det vittnen till händelsen. Vi undersöker detta, säger Hampus Haag.

I det här fallet behövdes ingen sjukvård. Även här rör det sig om en man i 25-årsåldern som blivit misshandlad.