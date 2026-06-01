01 juni 2026
Dubbla våldsamt motstånd i Vimmerby – män misstänks för brott

KRIM 01 juni 2026 11.00

Under helgen har det varit dubbla våldsamma motstånd i Vimmerby.

* På natten mellan den 30 och 31 maj kontrollerade polispatrullen en man på Storgatan i Vimmerby. Först uppstod misstanke om ringa narkotikabrott eget bruk och att mannen var påverkad av narkotika. 

När patrullen skulle ta med mannen för provtagning satte han sig till motvärn.

– Han började slita sina armar och allmänt ville han inte följa med, säger Hampus Haag vid polisen. 

Mannen, som är i 35-årsåldern, är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och våldsamt motstånd.

* Samma natt på Östra Tullportsgatan uppvsade en man i 40-årsåldern ordningsstörande beteende, enligt patrullen. 

– Man valde att avlägsna honom från platsen och i samband med gripandet satte han sig till motvärn, säger Hampus Haag. 

Mannen är nu misstänkt för våldsamt motstånd. 

Simon Henriksson

