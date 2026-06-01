Uppskattat Åbro-öl tar plats på Systembolaget

Åbro Bryggeri utökar Bryggmästarens och lanserar nu sin Bästa Pilsner på 33 centiliter i glasflaska på Systembolaget.

Ölet introducerades på Systembolaget för första gången förra året och då i 50 centiliters glasflaska. Då hade den länge varit en uppskattad produkt på restauranger runt om i Sverige.

Parallellt med Systembolagslanseringen, som sker den 1 juni, blir även den nya 33 centilitersflaskan tillgänglig på restaurang.

– Det känns väldigt roligt att äntligen få lansera Bryggmästarens Bästa Pilsner i 33 cl glasflaska. Det är efterlängtat format som gör ölet mer tillgängligt och stärker vår premiumposition, säger Linn Wanderoy, varumärkeschef på Åbro Bryggeri.

Bryggmästarens Bästa Pilsner beskrivs vara en klassisk pilsner med tydlig humlekaraktär. Ölet bryggs på de tre traditionella tyska humlesorterna Herkules, Perle och Spalter Select, vilket ger ölet en högre beska med örtiga toner.

– Vi brygger ölet uteslutande på pilsnermalt och använder dekoktionsmetoden för att skapa en ren och torr smakprofil. Kombinationen av tydlig humlekaraktär med lätt örtighet gör det till en pilsner som har både djup och är lätt att njuta av, säger Åsa Johansson, huvudbryggmästare på Åbro Bryggeri.

Alkolhalten ligger på 5,0 procent.