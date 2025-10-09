Premiärdags i helgen – en munter utställning om liv och död

På lördag har Vimmerbys stadsmuseum Näktergalens nya utställning "Kyrkor, gravar och kors – en munter utställning om liv och död" premiär. Foto: Privat

En munter utställning om liv och död, med fokus på kyrkor, gravar och kors. Där har du temat för Stadsmuseet Näktergalens nya utställning som har premiär på lördag. – Kan vi hjälpa någon på traven att närma sig eller avdramatisera ämnet så är jag glad, säger museiföreståndare Gunilla Gustafsson.

För vissa människor är kyrkan en naturlig del av livet. För andra är det något man vänder sig till vid vissa högtider eller krissituationer.

På lördag har Stadsmuseet Näktergalens nya utställning "Kyrkor, gravar och kors – en munter utställning om liv och död" premiär. Den handlar till stor del om döden, begravningar och det som hör till.

Trots att döden är det mest självklara, och något som ingen av oss kommer undan, kan det vara svårt att ta sig an och närma sig ämnet. Museiföreståndare Gunilla Gustafsson hoppas att den här utställningen ska vara till hjälp att göra det.

”Man kommer inte från det”

– Flera personer som jag har pratat med inför premiären har sagt att de tycker att det låter jätteintressant. Andra har sagt att de inte ens vill tänka på död och begravning – de tycker bara att det är obehagligt. Det finns två sorters människor; de som tänker ”om” jag dör och de som tänker ”när” jag dör. Men man kommer inte från det – så enkelt är det. Jag hoppas att den här utställningen ska glädja och hjälpa båda sorterna, säger Gunilla Gustafsson.

– Alla människor har olika lätt att närma sig ämnet, att prata om det eller tänka själva på det. Kan vi hjälpa någon på traven att närma sig eller avdramatisera ämnet så är jag glad. Inte minst inför den dagen när det oundvikliga händer.

Så föddes idén

Nästa år är det 30 år sedan den första ”riktiga” utställningen anordnades på Näktergalen i Vimmerby. Gunilla Gustafsson har jobbat i verksamheten i 20 år. Och så vitt hon vet har man aldrig haft någon utställning om kyrkan.

– Det var så idén till den här utställningen föddes. Vi gick igenom vad vi har haft för utställningar under åren, och då slog det oss att vi aldrig berört kyrkan, berättar Gunilla.

Den första intentionen var att anordna en bred utställning om kyrkan, men det styrdes snabbt in på begravningar.

– Jag tycker att det är ett intressant och snudd på tabubelagt ämne. Om man skulle ta sig an kyrkorna och prästerskapet överlag så skulle inte en utställning räcka, och där är dessutom kyrkorna så duktiga själva.

”Något för alla”

Den nya utställningen har alltså premiär nu på lördag, då det bjuds på kaffe och kaka, och visas fram till den 13 december. Utställningen sker i samarbete med Vimmerby och Södra Vi pastorat samt Rundqvist och Hultsfreds begravningsbyråer, som båda är en del av Klarahill.

Men vad kan besökarna förvänta sig att få ta del av?

– Det blir en hel del historik – hur begravningar och ritualer har förändrats över tid. Vi visar kistor – både en ny och oanvänd samt en gammal som de som inte hade råd att köpa en själva fick låna. Vi visar bilder och dokument kopplade till kyrkorna och kyrkogårdarna, men också en hel del föremål som keruber, gravkors, sorgklädda personer, sorgebrev med mera. Extra roligt är det att vi har fått en intervju med mångårige begravningsentreprenören Bert Ingström. Jag tror verkligen att det kommer finnas något för alla, säger Gunilla Gustafsson