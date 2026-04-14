Har Pippi som favorit – nu får han årets ALMA-pris

Priset i Astrid Lindgrens minne har tillkännagivits. År 2026 går det till den 44-årige kanadensaren Jon Klassen som blev väckt mitt i natten.

Under tisdagen avslöjades det vem som får det prestigefyllda priset till Astrid Lindgrens minne. 2026 års Almapris går till barnboksförfattaren och illustratören Jon Klassen.

Kanadensaren slog igenom 2011 med "Jag vill ha min hatt", som beskrivs vara en flerskiktad och fyndigt berättad historia om ägande och moral.

"Genom sitt subtila och suggestiva berättande i text och bild öppnar Jon Klassen nya perspektiv på vår plats i världsalltet. Vad händer när en sten ramlar ner från himlen, hattar försvinner eller en dödskalle börjar leva ett eget liv? Med precision, känsla och fyndig humor gestaltas tillvarons utmaningar av osäkerhet och hoppfullhet, alltid genom samverkan mellan färg och form. Jon Klassens briljanta berättelser präglas av enkel elegans och tolkningsrika djup där läsaren blir en medskapare", skriver juryn i motiveringen.

Den 44-årige Jon Klassen blev väckt mitt i natten av beskedet.

– Jag är chockad. Man vill säga något insiktsfullt eller klokt, men istället gjorde jag mest en massa läten, jag fick inte ur mig något vettigt alls, säger han till Kulturnyheterna.

Gillar Pippi Långstrump

Hans relation till Astrid Lindgren existerar.

– Jag gillar särskilt Pippi Långstrump. Vi såg filmerna och läste böckerna om och om igen som barn, de fanns på biblioteket när jag växte upp i Kanada.

Prissumman är på fem miljoner kronor och gör det till världens största i sitt slag. Det administreras av Kulturrådet. Priset instiftades av regeringen 2002 för att värna barns rätt till bra berättelser. Vinnaren brukar senare under våren göra ett besök i Vimmerby i samband med att man får ta emot priset i Stockholm.